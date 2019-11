Viúva de Marielle Franco escreverá livro sobre o casal, diz colunista

Viúva de Marielle Franco, Monica Benicio está escrevendo um livro para narrar histórias vividas pelo casal. De acordo com o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, a obra relembrará memórias do relacionamento com a vereadora.

Com título provisório "Marielle e Monica: o amor é inimigo do fim", a obra será lançada no ano que vem, pela Record. Marielle foi assassinada a tiros quando estava dentro de um carro, em março do ano passado.

Ainda segundo o colunista, o livro vai narrar o começo do namoro, a descoberta da sexualidade e as idas e vindas do casal após assumirem a relação. Para quem não sabe, Marielle e Monica demoraram sete meses para contar aos amigos mais próximos que estavam juntas.

A obra está sendo escrita por Monica à mão e manuscritos e prints de conversas entre as duas estarão no livro.