Viúvo de Paulinha diz que continuará cuidando do sogro: ‘Era o amor da vida dela’

Clevinho Santos , viúvo da cantora Paulinha Abelha, ainda vive o luto da companheira. Eles casaram em 2020. O modelo, influencer e dançarino, de 30 anos, continua morando na casa em que os dois moravam juntos, em Aracaju (SE), e cuidando do pai da artista, Gilson Santos Nascimento, conhecido como Abelha, de 66 anos.

Gilson tem uma doença degenerativa. "Não tenho palavras ainda para falar sobre o que aconteceu [a morte de Paulinha], mexeu demais com todos, não está sendo fácil, mas venho orando muito e agradeço as orações dos amigos, admiradores e de todas as pessoas. Nunca imaginei passar por isso na vida e não desejo a ninguém, porque é uma dor terrível. Mas peço forças a Deus todos os dias para continuar", contou em entrevista a Quem.

Na conversa, Clevinho contou como foram os primeiros momentos do casal, no início do relacionamento, em 2017, quando ela ainda fazia parte da dupla Silvânia e Paulinha. "Eu era dançarino da banda, foi assim que a gente se conheceu. Ficamos juntos e ela voltou para o Calcinha Preta, voltei com ela e daí começamos a morar juntos e passei a dançar na banda. Em paralelo, trabalhava também como modelo e influencer, fazendo algumas publicidades no Instagram", recorda. "Ficamos cinco anos juntos. Começamos a namorar em 2017 e nos casamos em 2020".

A artista morreu no dia 23 de fevereiro em Aracaju. A certidão de óbito da cantora apontou quatro causas da morte: meningoencefalite, hipertensão craniana, insuficiência renal aguda e hepatite. Um parecer médico, divulgado no dia 31 de março, sobre o que teria motivado a internação da cantora, descartou a relação de medicamentos com a morte da artista.

Clevinho vem tentando retomar antigos projetos, como o disco solo, que havia começado a ser gravado em novembro de 2021 e foi interrompido.