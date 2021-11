Vivendo bom momento, Bahia encara o Flamengo, no Maracanã

Depois de voltar a vencer no Brasileirão e conseguir respirar na tabela de classificação, a meta do Bahia agora é a de se manter cada vez mais distante da zona de rebaixamento. Para isso, o tricolor precisa seguir somando pontos e o próximo desafio será na noite de hoje, quando encara o Flamengo, às 19h, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Os dois times chegam para o duelo com objetivos bem diferentes. Enquanto o Esquadrão está na 16ª colocação, com 36 pontos, o rubro-negro é o terceiro, com 54 pontos, e ainda sonha em desbancar o líder Atlético Mineiro para ficar com o título da Série A.

O encontro será o segundo entre Bahia e Flamengo na temporada 2021. No primeiro turno, o tricolor foi goleado por 5x0, em Pituaçu. Mas de lá pra cá, muita coisa mudou no time baiano. A começar pela escalação.

Do time que enfrenta o Flamengo hoje, apenas quatro dos 11 dos titulares estavam em campo na última partida: Nino Paraíba, Matheus Bahia, Germán Conti e Gilberto. O volante Patrick, que também participou do duelo, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto o atacante Rossi deve ficar como opção no banco de reservas.

Aliás, a única dúvida que o time azul, vermelho e branco tem para o confronto é justamente no meio-campo. Edson, Luizão, Raniele e Lucas Araújo disputam a posição de Patrick. A tendência é de que o tricolor tenha uma formação mais sólida na marcação.

Já no comando técnico, Dado Cavalcanti era quem treinava o time no primeiro turno, mas foi substituído pelo argentino Diego Dabove e agora Guto Ferreira é quem ocupa o posto. Aliás, a chegada de Guto fez o momento do Bahia mudar completamente no campeonato.

O tricolor está invicto há sete partidas e só levou um gol no período. É com esse retrospecto que o clube tenta surpreender o Flamengo para voltar do Rio de Janeiro com os três pontos na bagagem. Até porque, do outro lado, o time carioca anda pressionado pelos rendimentos ruins sob o comando de Renato Gaúcho.

“Independentemente do rival, do problema que eles possam ter, temos que focar no nosso, no nosso dia a dia, na nossa partida. Vai ser uma situação difícil para eles, mas temos que focar em nós, no que temos que fazer e tentar tirar o triunfo”, analisou o atacante Raí Nascimento.



JEJUM

Por sinal, o Bahia tem um grande tabu para quebrar diante dos flamenguistas. O tricolor não vence o rubro-negro no Rio de Janeiro desde a temporada 2011. Pelo Brasileirão daquele ano, Titi, Souza e Dodô marcaram os gols do triunfo por 3x1, no estádio Nilton Santos.

Depois daquele encontro, os dois times se enfrentaram mais sete vezes com mando do Flamengo. Foram cinco derrotas do tricolor e dois empates. No retrospecto geral, o Bahia não sabe o que é vencer o Flamengo desde 2019, quando Gilberto marcou três vezes no primeiro tempo e construiu a vitória tranquila por 3x0, na Arena Fonte Nova.