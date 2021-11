Viver, viajar e trabalhar: nômades e novas formas de morar no mundo

'Nomadismo digital'. Que nome mais estranho, até mesmo careta, para descrever um estilo de vida tão moderno… Invejados por alguns, detestados por outros, os nômades são tendência. Sobretudo após a pandemia, que acelerou o trabalho 100% digital.

Por que falar sobre isso é importante? Porque diz muito mais sobre a nova lógica de trabalho do que de estilo de vida. É fato: a forma de trabalhar mudou. Com o 'home office', empresas podem contratar pessoas de qualquer lugar do mundo. Então, por que não trabalhar de qualquer lugar do mundo?

No 26º episódio do podcast O Que a Bahia Quer Saber, parte do Fórum Agenda Bahia 2021, ouvimos nômades digitais e especialistas para entender essa tendência. Por que optaram de trabalhar viajando e por que preferiram abrir mão de suas posses?

Sim, porque o nomadismo digital também fala muito sobre outra tendência da humanidade: o desapego com certas coisas materiais. Será que as futuras gerações vão preferir viver uma experiência – como viajar – a ter casa própria e carro na garagem?

Ouvimos baianos que já optaram pela vida como nômade digital, até mesmo antes da pandemia. E eles falam sobre as vantagens e desvantagens, os perrengues mais chiques e os nem tão chiques assim de se viver sem o tradicional modelo de residência.

Para o programa, ouvimos a pesquisadora e consultora de empresas Bárbara Lespinasse e o futurista e estrategista Demétrio Teodorov; também entrevistamos o desenvolvedor de games Daniel 'Snd' Silveira

O Fórum Agenda Bahia 2021 é organizado pelo Correio e conta com o patrocínio da Unipar e parceria da Braskem. Apoio da Sotero Ambiental, Tronox, Jotagê Engenharia, CF Refrigeração e AJL Locadora. E apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador, Sistema FIEB, Sebrae, Consulado Geral dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, Rede Bahia e GFM 90,1.

O Que a Bahia Quer Saber

O CORREIO produz podcasts desde 2017, quando iniciou o Bate-Pronto Podcast, sobre futebol baiano. Em 2020, lançamos o O Que a Bahia Quer Saber, podcast diário com notícias relevantes para o estado.

Em 2021, o O Que a Bahia Quer Saber volta com formato especial: a cada semana, o leitor (e ouvinte!) terá uma matéria especial, com o padrão do CORREIO de jornalismo, porém explorando toda a riqueza que o áudio pode trazer.