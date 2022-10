Viviane Tripodi é a nova Vingadora

Viviane Tripodi promete voltar com tudo (Divulgação)





A cantora Viviane Tripodi será anunciada como a nova vocalista da banda Vingadora. Ela está em Fortaleza gravando as músicas que farão parte do disco de estreia do grupo. O experiente empresário Manoel Castro (ex-Cheiro de Amor, Babado Novo e Claudia Leitte) está no comando dessa nova etapa da banda, que explodiu nacionalmente com a música Metralhadora, hit do Carnaval de 2016 com a cantora e compositora Tays Reis - que resolveu sair da banda alegando insatisfação com o cachê que recebia.

Viviane começou a cantar desde criança, incentivada por seu pai, o empresário Alberto Tripodi, conhecido pelo trabalho com a banda Novos Bárbaros, que revelou nomes como Sarajane, Buk Jones, Laurinha, Zelito Miranda, Simone e o lendário Jota Morbeck.

Carnaval de Salvador terá Camarote Internacional

Um novo Camarote no Circuito Barra/Ondina (Divulgação)

Uma das novidades do Carnaval de Salvador 2023 é o Camarote Internacional, organizado pela brasileira Gisele Sculati - que mora há mais de 30 anos na Europa - da produtora Miss Caipirinha Events. O objetivo desse novo espaço é mostrar ao folião estrangeiro como é a nossa festa. A Miss Caipirinha Events atua na Suíça, onde já realiza há dez anos consecutivos o Carnaval da Bahia, com trio elétrico, dentro do Carnaval Suíço na Cidade de Lausanne.

Devido a pedidos do público fiel, a empresa resolveu transportar esse público europeu para o Carnaval da Bahia no Circuito Dodô (Barra- Ondina). O camarote terá dois andares, sendo que o segundo, onde vai ser a área vip, terá vista privilegiada e animação com bandas, artistas consagrados e DJs.

Márcia Freire vai colorir o Pelô

Márcia Freire na festa do Projeto Colorindo o Pelô (Divulgação)

Com apresentação das drag queens Valerie O'rarah e Rainha Loulou, o Projeto Colorindo o Pelô terá abertura do DJ Sales e apresentações de Nêssa, da cantora e ex-dançarina do grupo É O Tchan, Joy Mattos, e de uma das maiores representantes feminina da axé music, Márcia Freire, o Furacão Loiro: “É um prazer e sempre será levar amor e energia para o público que sempre me acompanha e sou grata”, diz Márcia. Em sua terceira edição, o evento será realizado no dia 28, às 19h, no Largo Quincas Berro D'Água, no Pelourinho, com entrada gratuita.

Alerta Geral

O Festival de Samba do Bloco Alerta Geral está com inscrições abertas para sua 3ª edição, gratuitamente, até o dia 30 de outubro, através do link na bio do perfil da agremiação: @blocoalertageral. Nesta edição, o evento vai homenagear o sambista, compositor e cantor Nelson Rufino, comendador do samba na Bahia, que em setembro completou 80 anos.

TUM-TUM-TUM*

1 Do Brasil é o nome do single que será lançado pelas cantoras Laura Catarina e Mariene de Castro amanhã . Trata-se de uma regravação de uma música de Vander Lee, de quem Laura é filha, e é a primeira música de um disco que ela prepara em homenagem ao pai, com previsão de lançamento para o próximo ano.

2 O Gravata Doida, dos amigos Saulo Dandi, Márvio Santos e Cícero Gabriel, juntos com a Óquei Entretenimento e o Wish Hotel da Bahia, promovem no dia 2 de novembro, às 14h, a Feijoada do Gravatá. A parte musical ficará a cargo do cantor e compositor Jau, Bailinho de Quinta e o grupo Só Quando Der. No Carnaval de 2023 o Bloco Gravata Doida irá desfilar na quarta-feira nas ruas do Santo Antônio Além do Carmo.

3 Formado por Migga, João, Raysson e Zaia, (filhos de Carlinhos Brown, Saulo, Tonho Matéria e Reinaldinho), o grupo Filhos da bahia lançou nas plataformas digitais e lyric video no YouTube a regravação da música Eu Também Quero Beijar. Trata-se de um clássico que explodiu nacionalmente na voz de Pepeu Gomes.