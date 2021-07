Vixe: confira o garimpo de moda feito por Paula Magalhães

Esportivo urbano

Quem ainda separa o look fitness daquele usado no dia-a-dia? Com o conforto em pauta, esses dois universos se entrelaçam de uma forma, que hoje é difícil apartar. A melhor coisa é focar em uma peça e explorar as muitas possibilidades. Na Tríade, nova coleção da label piauiense, Rit by Rodrigo Fonseca, (lojarit.com.br), sentimos bem essa sinergia. Basta perceber no look montado e entender que pode ser usado em várias ocasiões. Assim, a gente gosta.





Que venha o sol

Cansou dos óculos de sol com armações pequeninas e está a fim de investir em algo diferente? Então, vale o oposto. Adota um modelito beeem grande, ótimo aliado do carão. O vixe amou a aposta do e-commerce da Amaro (amaro.com) em acetato e print de tartaruga. Custa R$ 99,9.

Hit certeiro

Um cinto bem pensado é um acessório que pode fazer toda a diferença no visu. Pode, crer! Esse modelito da Youcom (youcom.com.br) é amigo do bolso, custa R$ 19,9, e cumpre bem essa função. Dica de stylist: experimenta usar com calça esportiva mais top. E deixa a ponta caída, para dar aquela bossa.

Muitas utilidades

Uma caneca bacaninha pode cumprir muitos papéis. Ela é utensílio certeiro para tomar café, como também pode ser um porta lápis, incrível, para seu escritório. Tudo vai depender da ótica daquele que enxerga o tal objeto. Quer uma para chmar de sua? Dá uma espiadinha no lançamento da Camicado (camicado.com.br) Preço: R$ 23,99





Eles em cena (NOTA 5)

Boys descolados que estão a fim de dar um toque retrô ao look de todo santo dia, olhos abertos para a camisa de botão no estilo rockabilly shirt. Onde achar? Lojinha virtual do Ali Express (pt.aliexpress.com). Preço: R$ 150,08.





Think pink

Que tal uma bota, no estilo o western, para compor uma produção bem fashionista? Essa garimpada no e-commerce da Carrano (carrano.com.br) tira qualquer look da mesmice. Experimente combinar vestidos ou saias curtinhas para deixar a peça bem a mostra. Custa R$ 165,6.





Nota 10: Uma fashionista montou uma produção com a antiga meia de balé (sim, aquela clássica rosa). Uma prova que criatividade ressignifica qualquer peça

Nota 0: Tem gente se modificando tanto com o uso do filtro nas redes sociais, que está deixando de existir no mundo real. Uma imagem fictícia, pode ser muito tóxica. De última!