Vixe: garimpo fashion antecipa achadinhos para arrasar no verão

Curinga dos bons

Peças que fazem sentido ter no guarda-roupa são aquelas capazes de se multiplicar. E essa premissa está valendo também para a moda praia. O segredo é transportar o biquíni para o visu urbano. Atrás de uma boa inspiração? Dá uma olhadinha na campanha de verão da Blue man (blueman.com.br) e repara como as partes de cima dos modelitos beachwear funcionam como tops incríveis. Em tempo: a marca carioca atraca no Atlântico, propondo um mergulho em novos mundos, cuja rota passa pela África, Caribe, Brasil e Portugal. Esse é o mote para esses dias mais quentes que prometem chegar.

Créditos:Divulgação

Bem vibrante

Vamos eleger um chinelão, puro estilo, para chamar de seu? Rolou sentimento? Então, dá uma espiadinha no e-commerce da Baw (bawclothing.com.br), no qual se destacam as versões em neon. O modelito laranja foi o mais desejado pela coluna e custa R$ 119,94.

Créditos: Divulgação

Vamos a la playa?

Que tal investir em uma bolsa lacrativa para curtir a praia no fim de semana? É rezar para o sol aparecer e o visu já está garantido com o acessório. O vixe amou o modelito da Riachuelo (riachuelo.com.br), que custa R$ 89,9, todo decorado com pompons.

Créditos: Divulgação

Tem que ter

Um top é aquela peça versátil para criar inúmeras produções. Portanto, a dica é escolher um bem lacrativo ,como esse modelo à venda nas lojas da Leader (lojasleader.com.br), batizado de Respingos. Dica de stylist: use com uma calça com listras laterais ou invista em uma saia midi vermelha. Preço R$ 49,99.

Créditos: Divulgação

Hora delas

As meias são complementos perfeitos para uma produção fashionista e esportiva. Esse combo á venda no e-commerce da Adidas (adidas.com.br) custa R$ 59,99 e serve, tanto para malhar, como para lacrar. Aos interessados, a marca tem uma loja, bem bacaninha, no Salvador Shopping.

Créditos:Divulgação

Pink

Rosa pode ser a cor da sua armação de sol. A dica é fugir da mesmice e eleger um acessório de efeito para iluminar a produção. Onde achar? Loja virtual da Chilli Beans (loja.chillibeans.com.br). Preço: R$ 124,99.

Créditos: Divulgação