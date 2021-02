Vizinhos de criança acorrentada em barril desconfiavam de maus tratos

Os vizinhos do menino resgatado enquanto estava acorrentado em um barril disseram que já desconfiavam dos maus tratos dos pais. O garoto de 11 anos foi socorrido por policiais militares, passou por avaliação médica e submetido aos cuidados do Conselho Tutelar.

A criança estava dentro de um tonel de tinta com as mãos e pés acorrentadas. O pai, a madrasta e a irmã mais velha do garoto, suspeitos de praticar os crimes, foram presos em flagrante.

"Ele ficava batendo na parede com a cabeça. O pai e a madrasta batiam e xingavam o menino", relata um vizinho em entrevista ao R7.

"Nunca vi uma criança ser tratada dessa forma injustamente, infelizmente existe ser humano capaz de uma coisa dessas", afirmou outro morador da região.

A criança era torturada e agredida sem poder chorar. "É só porque eu pegava as coisas para comer sem pedir para a minha mãe e meu pai. Meus irmãos podem pegar as coisas sem pedir, eu não", disse o garoto quando foi resgatado.