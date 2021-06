VLI vai levar ferro produzido na Bahia de caminhão para Sergipe

De caminhão?

A VLI, responsável pela operação da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), encontrou uma solução no mínimo curiosa para atender à Colomi Iron, que possui reservas de minério de ferro na região Norte da Bahia, da ordem de 5 bilhões de toneladas em recursos certificados. O projeto está próximo das cidades baianas de Sobradinho e Sento Sé. A prioridade da empresa é a parte sul do Lago de Sobradinho, onde pretende produzir um concentrado de minério de ferro rico em magnetita de alto teor, com uma vida útil estimada em 20 anos. Os planos da empresa são de movimentar até 25 milhões de toneladas do produto por ano e é aí onde entra a FCA. Num mundo ideal, a empresa embarcará a produção na linha férrea de Juazeiro até o Porto de Aratu e vai mandar esse minério para o mundo. No mundo real, a proposta da operadora logística foi de transportar o produto de caminhão – isso mesmo! – até o Porto de Sergipe, que também é operado VLI. “No lugar de procurarem consertar o trem, estão buscando pegar cargas da Bahia, de caminhão, e levar isso para um porto, que é deles, em outro estado”, reclama Antonio Carlos Tramm, presidente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM). “Isso é um absurdo, eles acabaram com a ferrovia, querem não sei mais quantos anos de concessão e vão fazer o transporte do minério pela estrada”.

Nas alturas

A empresa de táxi aéreo Brasil Vida Táxi Aéreo, com base operacional em Salvador, viu a operação aeromédica de maio crescer 37% em comparação com o mesmo mês do ano passado. No período, em 2020, foram 210 voos do tipo em todo o país, sendo 136 com pacientes positivos para Covid-19. No mês passado, foram 288 voos realizados. Destes, 194 para o transporte de pacientes com coronavírus. Desde o início da pandemia, a Brasil Vida Táxi Aéreo já transportou cerca de 2 mil pacientes com Covid-19 no Brasil e no exterior.

Incremento na malha

A GOL fará um incremento de 36% na malha aérea de junho em relação a maio. Até o final deste mês, a Companhia oferecerá 400 decolagens ao dia. Dentre os hubs, o Galeão, no Rio, passa a contar com novos voos para 7 capitais do Nordeste: Recife, Salvador, Fortaleza, Aracaju, João Pessoa, Maceió e Natal.

Renovável

A Braskem lançou a primeira cera de polietileno (PE) de fonte renovável do mundo, para a produção de adesivos, cosméticos, tintas e outros produtos. A nova solução é produzida a partir do etanol da cana-de-açúcar. O produto, comumente utilizado como um agente modificador de viscosidade em diversas formulações, possui as mesmas propriedades e performance da versão feita com PE de origem fóssil. Com a chegada da cera de PE de fonte renovável ao mercado mundial, a Braskem inova e amplia o portfólio I’m greenTM bio-based com produtos que vão além das resinas existentes e fornecidas até hoje.

Franquias

Entre os dias 21 e 25, acontece a sexta edição da ABF Franchising Week, o maior evento de conteúdo para franquias na América Latina. Assim como em 2020, o encontro acontece de forma virtual.