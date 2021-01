Vocalista do grupo Carrapicho está na UTI com covid-19

O cantor Zezinho Corrêa, vocalista do grupo Carrapicho, está internado na UTI do Hospital Samel, em Maneus, com covid-19. Segundo a revista Quem, o cantor sentiu febre e dores no corpo na segunda-feira (4), quando fez o exame que diagnosticou que ele estava com o coronavírus.

Nesta sexta-feira (8), um comunicado sobre o quadro de saúde de Zezinho foi publicado nas redes sociais dele. O texto pede empatia e respeito por esse momento que o artista e a família está passando.

"Nós da família agradecemos todas as mensagens de carinhos, força, apoio, orações para nosso mais amado Zezinho Corrêa. Segue a nota oficial com as últimas notícias de acordo com o boletim médico. Pedimos por favor mais empatia e respeito com a família que nesse momento segue exclusivamente voltada para a total recuperação do nosso querido", diz o texto, postado na legenda da foto com o boletim.

"Notícia boa é para ser espalhada. Fake news devem ser repudiadas. Nós, da família do Zezinho Corrêa, viemos, por meio (desta nota), informar que ele está na UTI da Samel, intubado, mas se recuperando bem da Covid. Com 100% de saturação. Agradecemos os verdadeiros amigos, que estão na torcida por sua recuperação e pedimos desculpas pelo susto que alguns irresponsáveis espalharam que Zezinho teria falecido. Breve ele estará de volta aos palcos e ao nosso convívio, se Deus quiser", afirma o comunicado.

A banda Carrapicho fez sucesso nacional com o hit Tic, Tic, Tac. Em 2020, o grupo celebrou 40 anos de carreira. Zezinho fez curso de formação de atores antes de se dedicar à carreira de músico. A biografia do artista conta que ele passou por muitas dificuldades no Rio de Janeiro, quando pensava em ser ator, explicando que ele acabou mudando de ideia e resolvendo seguir na música.