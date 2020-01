Falta um mês (e um dia) para o Carnaval 2020 começar - oficialmente, será iniciado dia 20 de fevereiro - e o CORREIO já entrou no clima da folia. Para animar as coisas, preparamos um quiz #tbt: será que você conhece bem esses clássicos da axé music? E antes que ache fácil, já dizemos logo - as dicas são só com a primeira frase das canções. Teste seus conhecimentos!