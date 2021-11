Você já tomou Jerez?

Até 14 de novembro, lojas e instituições de ensino em todo o mundo promovem a cultura do Jerez, Xerez ou Sherry. Quem não conhece, trata-se de uma “família” espanhola de vinhos produzida exclusivamente na região vitivinícola da DO Jerez, na Andaluzia, extremo sul da Espanha.

Digo família porque cada estilo de Jerez — Fino, Amontillado, Pedro Ximénez, Oloroso, Palo Cortado etc — tem uma característica muito diferente dos demais. Atualmente são todos fortificados (com adição de aguardente vínica) e podem ser secos, doces, oxidados, feitos com algo único chamado crianza biológica… É como se tivesse um tipo para cada paladar.

O Fino e o Manzanilla, por exemplo, são bem secos, de cor amarelo palha pálida, têm aromas de pão, maçã e uma salinidade absurda. Além, claro, dos 15% de teor alcoólico. Não é um vinho muito fácil, tem que provar sem preconceitos. Mas ele ganha asas quando é harmonizado e pode combinar com alimentos que nenhum outro estilo de vinho dá certo, como azeitonas.

Um match incrível pode acontecer com uma tábua de frios que tenha presunto cru e queijo manchego. Apaixonante! Ou até mesmo com um acarajé, como adora a Silvana Aluá, da Confraria das Pretas.

Sushi harmoniza bem com o Xeco (divulgação)

Uma harmonização bacanérrima com Fino é com sushi. Falei dela aqui, neste post onde contei em detalhes a minha primeira experiência com Jerez. Sobre rótulos: adorei o Xeco (fala-se seco), um Fino importado pela Portus Cale; e o Barbadillo Manzanilla Sanlúcar de Barrameda, vendido pela WorldWine.

O Jerez Pedro Ximénez, por outro lado, é doce, escuro e viscoso; parecendo melaço de cana. Em uma live, a educadora Keli Bergamo sugeriu uma harmonização com cocada escura e cremosa, algo que já quero testar. Tem quem o tome como sobremesa, sozinho, tamanha sua doçura; ou adicione gelo e um zest de limão para criar um coquetel fácil e refrescante.

Vou ficar devendo a indicação do rótulo, pois ainda não bebi nenhum. O que eu sei é que marcas como Tío Pepe e Sánchez Romate são campeãs nos mais diversos estilos.

Além de grande, a família do Jerez é apaixonante e está em plena evolução. Em setembro deste ano o conselho regulador da DO aprovou diversas mudanças, que envolvem desde novas uvas até a desobrigação da fortificação de Fino e Manzanilla. Desde que alcancem naturalmente 15% de teor alcoólico, os vinhos tranquilos poderão ser categorizados como Jerez! Saiba mais aqui.

São as mudanças mais significativas dos últimos 50 anos e que devem entrar em vigor em breve, após aprovação da União Europeia.

Para aprender mais sobre a bebida e se aventurar, sugiro acompanhar os próprios conteúdos da Sherry Week, disponíveis no site sherry.wine. Há, ainda, a possibilidade de participar de cursos e palestras online (gratuitas e pagas) que estão acontecendo esta semana. Eu mesma estou acompanhando várias, porque é um mundo que estou começando a desbravar.

Espumante Fasano Prosecco di Valdobbiadene Superiore acompanha bem feijoada (divulgação)

Aos sábados, das 12h30 às 17h, o restaurante Fasano Salvador está fazendo uma feijoada saborosíssima. Assinado pelo chef Lomanto Oliveira, o buffet conta ainda com saladas, antepastos e uma seleção especial de sobremesas, como compota de abacaxi, ambrosia e doce de caju.

Para acompanhar de tacinha na mão, sugiro o delicioso espumante Fasano Prosecco di Valdobbiadene Superiore, fresco e cremoso. Valor: R$ 115,00 + 13%.

O Coravin Model Three promete conservar a bebida por meses (divulgação)

A Coravin Brasil está com uma promo de Black November incrível! Até 26/11, o Coravin Model Three ficará com 33% de desconto, de R$ 2.269 por R$ 1.499. O kit vem, ainda, com 2 cápsulas de argônio — que, juntas, servem 30 taças de 150 ml — e tampa para vinhos de screw cap. Quem comprar neste link, ganha ainda uma case exclusiva.

Para entender mais sobre o funcionamento deste aparelho, que permite servir o vinho sem tecnicamente abrir a garrafa e conservar a bebida por meses, leia a coluna Dicas essenciais para armazenar e conservar seus vinhos.