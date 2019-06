Você pagaria mais de R$ 100 mil em um SUV 1.0?

A Volkswagen, que está em segundo lugar em vendas no mercado nacional, estava fora da disputa do rentável segmento dos utilitários esportivos compactos. Mas desde abril a marca alemã começou a oferecer o T-Cross, SUV que tem a mesma base do Polo e do Virtus.

O T-Cross é o primeiro SUV compacto da Volkswagen (Foto: Antônio Meira Jr.)

Produzido no Paraná, o novo VW é equipado com motores de 1 e 1.4 litro, ambos turbinados. Este tipo de motorização agrada pois alia baixo consumo a um bom desempenho.

O 1 litro, por exemplo, entrega 116 cv de potência com gasolina e 128 cv com etanol. Seu torque máximo, obtido a 2 mil rpm, é de 20,4 kgfm com qualquer combustível.

O interior pode ter acabamento em couro bicolor (Foto: Antônio Meira Jr.)

No vídeo, produzido pelo AutoRolé, Antônio Meira Jr., editor de veículos do CORREIO, apresenta o T-Cross em sua versão Comfortline, que é equipado com motor 1.0 e custa R$ 99.990 sem os opcionais. Confira!

O consumo urbano com gasolina foi de 9,8 km/l e na estrada 12,1 km/l (Foto: Antônio Meira Jr.)