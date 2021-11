Você sabe o que é art-advisor? Confira a entrevista com Bianca Cutait e descubra

Na edição de ontem (15) da nova temporada do Segundou, programa apresentado às segundas-feiras no Instagram do jornal Correio, o publicitário e consultor Joca Guanaes bateu um papo com a consultora de arte Bianca Cutait. A especialista, que reside e representa artistas brasileiros nos Estados Unidos, trouxe um panorama do mercado de artes no mundo e falou do maior evento do segmento no planeta, a feira Art Basel, que terá a edição de Miami acontecendo de 30 de novembro a 4 de dezembro de forma híbrida.

Bianca atua como art-advisor, profissão sem tradução em português, mas que podemos adaptar como uma consultoria em arte, só que com funções relacionadas diretamente a este segmento. Ela atua sendo o elo entre compradores de arte e os artistas, em um mercado que já chegou a movimentar 60 bilhões de dólares em 2019, foi atingido pela crise trazida com as restrições impostas pela Covid e que hoje experimenta uma retomada.

Desde 2009, Bianca Cutait comanda seu escritório, o Arte Fundamental, em Miami, nos Estados Unidos. Com a consultoria de arte, viaja pelo mundo administrando coleções, prestando consultoria especializada e atendendo clientes de diversas áreas, de novos colecionadores aos mais veteranos, bancos, instituições financeiras e coleções coorporativas. Ela também presta consultoria sobre arte latina para as maiores casas de leilão do mundo. “Os leiloes são o termômetro do mercado. Não tem ainda muito artista brasileiro sendo vendido em leilão e eu quero levar mais arte brasileira para este universo”, afirma.

Antes de criar seu atual negócio, a paulistana cursou Fotografia de Arte e Retratos, se graduou em Relações Públicas pela FAAP e se pós-graduou em Cinematografia pela NYU Tisch School of the Arts. Nesse período, trabalhou como designer, fotógrafa, escritora e participou de campanhas políticas, como a de José Serra para Presidente da República pela Africa Marketing Político, junto a Nizan Guanaes, Bia Haydar e Nelson Biondi. Ela também passou pela Duda Mendonça Marketing Político, onde trabalhou de 2002 a 2005 com Consultoria e Estratégia Política.

Bianca experimentou muitas vertentes profissionais, mas a arte a acompanha desde criança. “Quis ter minha própria galeria quando tinha 7 anos e aos 19 comprei minhas primeiras obras, que eram dos Irmãos Campana, ainda iniciando nas artes”, contou na conversa com Joca Guanaes, hoje um amigo cliente seu. “Anos depois, eles já valorizados no mercado, vendi uma das obras, me paguei e ainda sobrou um dinheiro para investir em arte novamente”, conta a consultora.

Bairrismo

Sobre o papel da arte brasileira e latina no mundo, Bianca conta que já houve um preconceito, mas atualmente “o bairrismo não existe mais e a arte latina está no conglomerado de fine art. As feiras e eventos foram dando visibilidade para isso, existem especialistas em arte latina, hoje é mais misturado”, explica. “Para o mercado nacional, essa denominação conta quando estamos falando de cultura. Artistas como o brasileiro Rubem Robierb, que mora nos Estados Unidos, quando levam sua cultura para seu trabalho, fazem com que os colecionadores associem aquilo a algo desconhecido [de uma forma positiva], mas os artistas precisam ter conhecimento geral, estudar, buscar referências, ter um conhecimento completo desse mercado... não adianta ter só o talento, ser autodidata, tem que viver e saber viver de arte”, sentencia.

Baianos

Na entrevista, Bianca listou três artistas baianos que admira, “cada qual com seu estilo, técnica, público colecionador, mas uma coisa em comum: os três são culturalmente relevantes para o Brasil e para a Bahia”, explica. “No mercado internacional, Rubem Valentin é reconhecido por ter suas obras com temas delicadamente religiosos em grandes leilões. Já Ayrson Heráclito tem em suas obras uma beleza estética inigualável e um reconhecimento autoral muito importante para sua carreira. Zaca Oliveira iniciou sua carreira como cenógrafo, e hoje tem uma vasta gama de obras espalhadas pelo mundo e é também reconhecido como um grande grafiteiro e protetor dos animais”, lista a consultora, que colocou no perfil do Instagram do seu escritório, @artefundamental, todas as referências que apresentou na entrevista.

O Segundou segue a temática do Novembro das Artes, iniciada com a entrevista com Tarsilinha do Amaral e agora com Bianca Cutait, que podem ser conferidas na íntegra no IGTV do jornal. Na semana que vem, Joca Guanaes vai conversar com a curadora de artes plásticas. Denise Mattar.

Confira a entrevista com Bianca Cutait: