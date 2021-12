Volante Alan Santos tem nome publicado no BID e é regularizado pelo Vitória

Último dos reforços contratados pelo Vitória para a temporada 2022, o volante Alan Santos teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), na tarde desta terça-feira (28), e está regularizado.

O Vitória aproveitou o plantão realizado pela CBF para inscrever o jogador antes que seja punido pela Fifa por conta do débito com o Boca Juniors referente ao atacante Walter Bou, que atuou no clube em 2018. O Leão teme ficar sem poder registrar atletas a partir de janeiro.

Aos 30 anos, Alan Santos é formado nas divisões de base do Vitória, mas se profissionalizou no Santos, onde chegou em 2009. Chegou a ser emprestado ao Paulista, até retornar à Vila Belmiro. No início de 2015, Alan Santos foi contratado pelo Coritiba. Com a camisa do Coxa, ele fez 99 jogos, sendo 93 como titular, e marcou oito gols.

Com Alan Santos, o Vitória chega ao 14º reforço para a próxima temporada, quando disputará o Campeonato Baiano, Copa do Brasil e Série C. O Leão também anunciou Dado Cavalcanti como técnico. A reapresentação do time está marcada para o dia 3 de janeiro.

Veja todas as contratações do Vitória para 2022: