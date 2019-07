Volante da base do Vitória é convocado pela Seleção Brasileira

Um garoto que tem brilhado na base rubro-negra entrou no radar da Seleção Brasileira. O técnico André Jardine convocou o volante Maykon Douglas, de 18 anos, do Vitória, para um período de treinamentos com o time sub-18 do Brasil.

Segundo a CBF, o período de treinamentos na Granja Comary servirá para observar atletas visando o torneio Sul-Americano Sub-20 de 2021 - ou seja, daqui a dois anos, quando os jogadores convocados terão até 20 anos.

Maykon Douglas e os demais jogadores se apresentarão em Teresópolis no dia 29 de julho e ficarão no centro de treinamentos da Seleção Brasileira até o dia 5 de agosto.

Durante a semana de treinamentos a seleção sub-18 terá dois amistosos contra times profissionais: o Boavista, no dia 3 de agosto, e o Sampaio Corrêa no dia 5 de agosto.

O volante é o único atleta de um time nordestino na lista de convocados. Natural de Coruripe (AL) ele tem se destacado no Brasileiro Sub-20. Também já foi chamado para disputar partidas com o time sub-23, no Brasileiro de Aspirantes.