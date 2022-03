Volante do Bahia, Willian Maranhão negocia transferência para o Santos

O Bahia pode ter uma baixa no seu elenco nos próximos dias. O volante Willian Maranhão despertou o interesse do Santos e negocia a transferência para o clube paulista. A informação foi divulgada pelo site UOL e confirmada pelo CORREIO.

Willian Maranhão chegou ao Bahia em janeiro após defender o Atlético-GO no Brasileirão do ano passado, e assinou contrato até o fim de 2023.

A contratação foi um pedido do técnico Guto Ferreira como uma tentativa de mudar o perfil do meio-campo tricolor.

O volante vinha atuando como titular do Esquadrão, mas ficou fora dos dois últimos jogos do tricolor. A reportagem apurou que ele treinou entre os titulares durante toda a semana que antecedeu o confronto com o Jacuipense, pelo Campeonato Baiano, mas na véspera da partida foi substituído por Rezende por conta das negociações com o Santos.

Já no duelo contra o Vitória da Conquista, Willian Maranhão não foi relacionado. O Bahia alegou que o jogador foi liberado para resolver questões contratuais. Ao todo, o volante de 26 anos fez nove jogos com a camisa tricolor.