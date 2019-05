Volante Nilton deixa o Bahia e acerta com o CSA

O volante Nilton não faz mais parte do elenco do Bahia. O anúncio foi feito na noite desta terça-feira (7). Através do site e redes sociais, o tricolor informou que as duas partes chegaram a um acordo e rescindiram de forma amigável. O destino do jogador será o CSA, equipe que disputa a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

Procurado pelo CSA, Nilton manifestou ao Bahia o seu desejo de ser defender a equipe alagoana. No tricolor desde o ano passado, o jogador nunca teve muito espaço no clube. Com a camisa do Bahia ele disputou apenas 28 jogos e marcou dois gols. Esse ano, Nilton entrou em campo somente em sete partidas e fez um gol, pelo Campeonato Baiano. A concorrência no meio-campo, no entanto, era grande. Na disputa por uma vaga, ele aprecia atrás de Gregore, Elton, Douglas Augusto e Flávio.

Ao CORREIO, o presidente do CSA, Rafael Tenório, já havia confirmado a negociação e que faltava apenas o aval do Bahia. Nilton assinará contrato até o final da temporada, com cláusula de renovação.

Revelado pelo Corinthians, Nilton acumula passagens por Vasco, Cruzeiro, Internacional e Vissel Kobe, do Japão. No CSA, ele vai se juntar a outros ex-tricolores que estão no time alagoano, como os laterais Apodi e Armero. No Esquadrão, Nilton conquistou os títulos baianos de 2018 e 2019.