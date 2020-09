Volkswagen investe R$ 1 bilhão em novos caminhões extrapesados

A Volkswagen Caminhões e Ônibus investiu R$ 1 bilhão em sua linha de extrapesados. O principal produto é o Meteor, que chega em duas opções: 29.520 6x4 e o 28.460 6x2. A empresa ainda ampliou a linha do Constellation com o 33.460 6x4. De acordo com Ricardo Alouche, vice-presidente de vendas e marketing da VWCO, “a categoria de pesados no país cresceu de 20% do mercado de caminhões em 2015 para 50% em 2019, sendo metade disso de cavalos mecânicos extrapesados, mas só participávamos de 12% deste segmento. Vimos uma oportunidade de aumentar nossa presença na entrada desse nicho; e quem nos disse isso foram os clientes, que queriam veículos com as características que estamos lançando agora”.



A Volkswagen Caminhões e Ônibus investiu R$ 1 bilhão para a produção de novos utilitários no Rio de Janeiro A cabine do Meteor é ampla, conta com leito, ar-condicionado e até central multimídia O cinto de segurança é integrado ao banco para garantir melhor fixação do motorista Mais de 20 protótipos foram utilizados no desenvolvimento dos veículos (Fotos: VWCO)

“Mesmo com toda a crise que vivemos, nos anos recentes e agora com os problemas trazidos pela pandemia, mantivemos os investimentos e com este lançamento nos tornamos ‘full liner’, com novos produtos para o segmento que se tornou o mais importante do mercado brasileiro de caminhões” Roberto Cortes, presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus

Os três modelos são equipados com motor de 13 litros, que rende 460 cv ou 520 cv de potência e com torque que varia entre 234,5 kgfm e 254,9 kgfm. Todos usam a mesma transmissão automatizada, a ZF Traxon de 12 ou 16 marchas. O Meteor 6x4 de 520 cv opera com implementos de sete e nove eixos (bitrens e rodotrens) com PBTC (peso bruto total combinado) de 57 a 74 toneladas. A configuração 6x2 de 460 cv puxa carretas de três eixos com PBTC de 48,5 a 53 toneladas. Ambos podem ser configurados com suspensão mecânica ou pneumática e três distâncias entre-eixos (3,2, 3,4 ou 3,6 metros). O Constellation 33.460 é o caminhão com a maior capacidade de carga da marca, que pode puxar combinações de até 125 toneladas em operações off-road de mineração, construção e no agronegócio. Os dois modelos Meteor custam R$ 550 mil (28.460 6x2) e R$ 590 mil (29.520 6x4) e o Constellation 33.460 tem preço sugerido de R$ 540 mil.

A HISTÓRIA DA VWCO

A Volkswagen foi criada em 1937 na Alemanha, mas como fabricante de caminhões seu início foi apenas em 1981, e no Brasil. Atualmente, é a vice-líder do mercado de caminhões com 25,95% de participação e do segmento de ônibus, com 21,15%. A empresa é integrante do Grupo Traton, que além dos caminhões e ônibus com a marca VW, produz e comercializa produtos da MAN. A principal unidade produtiva fica em Resende, no interior do Estado do Rio de Janeiro, no Brasil. A outra fica na cidade mexicana de Querétaro. Há ainda uma unidade para montagem na cidade de Pinetown, na África do Sul.



BALANÇO MENSAL

Em agosto, 173.544 automóveis e comerciais leves (picapes e vans) novos foram emplacados, alta de 6,42% em relação a julho (163.075 unidades). Na comparação com agosto de 2019, a queda foi de 24,77%, quando foram emplacados 230.693 veículos. “A manutenção da taxa Selic, em níveis baixos, assim como a pandemia, têm estimulado a compra de carros para o transporte individual das pessoas. Além disso, os financiamentos ficaram mais acessíveis. Atualmente, o índice de aprovação cadastral é de quase 7 aprovações para cada 10 avaliações enviadas aos bancos”, avaliou Alarico Assumpção Jr., presidente da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).



DIVISÃO POR MARCA

A Volkswagen liderou os emplacamentos de automóveis e comerciais leves em agosto, com 19,66% de participação, o que equivale a 34.124 veículos. A segunda posição ficou com a Fiat, que teve 31.365 unidades licenciadas no período (18,07%). A Chevrolet, que continua liderando no acumulado do ano, teve 28.792 emplacamentos no último mês (16,59%) e ficou em terceiro lugar. Da quarta à décima posição ficaram: Hyundai (9,23%), Toyota (6,66%), Jeep (6,03%), Ford (5,89%), Honda (4,22%), Renault (4,05%) e Nissan (2,75%).



FATOS CURIOSOS

Em agosto, a BMW, que comercializa modelos premium, teve 1.261 unidades emplacadas no país. É um volume superior ao de três fabricantes generalistas: Citroën (1.155), Peugeot (1.153) e Kia (641).





MERCADO NACIONAL

O Chevolet Onix liderou os emplacamentos em agosto com 10.609 unidades. A surpresa foi a presença da Fiat Strada em segundo, com 4.824 licenciamentos, o que garantiu a segunda posição. O Hyundai HB20 (8.489) ficou com a terceira posição, o Volkswagen Gol (7.912), em quarto, e o VW T-Cross (6.455), em quinto.

O Chevrolet Onix liderou o mercado de automóveis e comerciais leves em agosto (Foto: Marina Silva/CORREIO)

Da sexta à décima posição ficaram: Fiat Argo (6.040), Chevrolet Onix Plus (5.974), Chevrolet Tracker (5.899), Jeep Compass (5.221) e Jeep Renegade (5.211). Entre os destaques positivos estão os bons desempenhos da Strada, do Tracker e o do Gol. A negativa é o baixo volume (4.617) do Ford Ka no último mês, modelo que é o quarto em vendas no acumulado do ano.



RANKING BAIANO

Pela primeira vez no ano, o Chevrolet Onix perdeu a liderança mensal no mercado estadual. A protagonista de agosto foi a picape Strada, da Fiat, que somou 462 emplacamentos, 16 unidades a mais que o hatch da Chevrolet. O Hyundai HB20 ficou com a terceira posição com 356 licenciamentos, seguido pelo Onix Plus (332) e Ford Ka (264).

Na Bahia a Strada liderou os emplacamentos, deixando o Onix em segundo lugar (Foto: Antônio Meira Jr./ CORREIO)

Da sexta à décima posição ficaram: Fiat Toro (263), Hyundai Creta (244), Ford EcoSport (169), Jeep Compass (159) e Fiat Argo (156). Destaque para a Strada e Creta, respectivamente, picape e SUV mais vendidos no acumulado do ano na Bahia. O resultado negativo foi da Volkswagen, que não colocou nenhum modelo entre os dez mais vendidos no Estado.



CAYENNE TEM NOVAS OPÇÕES

A Porsche iniciou as vendas de duas novas versões do Cayenne Coupé: E-Hybrid e Turbo. A opção híbrida, que custa R$ 495 mil, conta com 462 cv e pode rodar até 44 km em modo elétrico. A versão Turbo é equipada com um motor V8 de 4 litros que fornece 550 cv, que leva o SUV de 0 a 100 km/h em 3,9 segundos. Custa R$ 789 mil.

As novas configurações do maior SUV da Porsche chegam este mês ao país (Foto: Porsche)