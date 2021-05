Volkswagen Taos chega para concorrer com Compass e Corolla Cross

O Taos tem duas versões, ambas com motor turbo e câmbio automático (Fotos: Divulgação)

A Volkswagen lançou nesta semana o Taos, um SUV inédito que será posicionado entre o T-Cross e o Tiguan. O veículo é produzido na Argentina e utiliza elementos de sucesso da marca: é montado sobre a plataforma modular MQB e equipado com um motor turbo.

Esse propulsor sai do Brasil para ser encaixado no Taos na fábrica argentina. Com 1.4 litro, ele rende 150 cv de potência e 25,5 kgfm de torque com gasolina e/ou etanol. O motor é sempre associado a uma transmissão automática de seis velocidades.

O bagageiro do novo SUV é o maior da categoria, com 498 litros Gostei do acabamento interno e do espaço desse Volkswagen O teto solar é opcional na Highline e de série na edição de lançamento O freio de estacionamento é elétrico e a partida é por botão na versão Highline Há um carregador por indução para smartphones Quem viaja atrás conta com saída de ar e tomada USB tipo C O alerta de ponto cego é de série na versão topo de linha

Com bom acabamento e bem equipado, o Taos conta com o maior porta-malas da categoria (498 litros). Além disso, em sua versão topo de linha, a Highline, tem bons equipamentos de auxílio à condução, como alerta de ponto cego, aviso de fadiga e piloto automático adaptativo.

São apenas duas versões: Comfortline (R$ 154.990) e Highline (R$ 181.790). Para a primeira haverá dois pacotes de equipamentos opcionais, que incluem itens de conforto e segurança, totalizando R$ 10.210. Para a Highline o único item que pode ser incorporado é o teto solar (R$ 5.520).

No entanto, inicialmente, como aconteceu com o Nivus, há uma Edição de Lançamento com itens exclusivos como teto solar, coluna A e espelhos retrovisores externos pintados de preto, rodas de liga leve de 18 polegadas escurecidas, sistema de som premium Beats e teto-solar panorâmico. Sempre na cor Bege Mohave, essa configuração custa R$ 191.060.

TAOS X CONCORRÊNCIA

Os dois principais concorrentes do Taos são o Jeep Compass (que tem preço inicial de R$ 139.990) e o Toyota Corolla Cross (que parte de R$ 143.490). Ambos têm vantagens em soluções de propulsão em relação ao novo Volkswagen, que tem apenas uma opção de motor. O SUV da Jeep tem, além do turbo flex, uma motorização a turbo diesel (que inclui tração 4x4) e o modelo da Toyota oferece uma opção híbrida e outra aspirada.

Outro desafio da VW é convencer o baiano a comprar seus produtos. Diferentemente do que acontece na média nacional, onde ocupa a segunda posição no acumulado de vendas entre automóveis e comerciais leves, com 17,17%, na Bahia, a empresa está na quarta posição, com 11,37%. Aqui, a VW fica atrás de Fiat (23,86%), Chevrolet (15,83%) e Hyundai (11,78%).

Conheça o Taos nesse vídeo gravado antes do lançamento

A PRESSA DO CLIENTE I

Nos Estados Unidos, a Ford apresentou uma configuração elétrica da F-150, o veículo mais vendido no país há décadas. Equipada com dois motores elétricos, um em cada eixo, a F-150 Lightning conta com 571 cv de potência e 107 kgfm de torque. A autonomia chega a 480 km.

O lançamento foi um sucesso e a empresa recebeu 45 mil encomendas em apenas 48 horas. Um detalhe: as picapes começam a sair da linha de montagem a partir do segundo trimestre de 2022 e o preço inicial será de US$ 39.974, equivalente a R$ 210.300.

Veículo mais vendido nos Estados Unidos, a picape F-150 ganhou uma configuração elétrica

A PRESSA DO CLIENTE II

A Audi também contabilizou vendas rápidas, mas no mercado brasileiro. Em 24 horas, a marca alemã comercializou 35 unidade do RS e-tron GT, carro esporte elétrico que foi revelado globalmente em fevereiro.

Construído sobre a mesma plataforma do Porsche Taycan, o novo Audi é equipado na configuração RS com dois motores elétricos, para um total de 645 cv de potência (com o overboost) e 84,6 kgfm de torque. O conjunto permite uma aceleração de 0 a 100 km/h em 3,3 segundos e a autonomia é de até 472 km.

O preço inicial é R$ 949.990, mas é possível gastar mais de R$ 100 mil em opcionais. As primeiras unidades desembarcam no país em setembro.

Produzido sobre a mesma base do Porsche Taycan, o Audi RS e-tron GT chegará em setembro ao Brasil

TECNOLOGIA NO CAMPO

A New Holland apresentou os novos T8 e T9 para acompanhar as principais tendências do mercado de máquinas agrícolas: conectividade e maior potência.

“A telemetria embarcada nas máquinas auxilia no planejamento e gestão das fazendas, permitindo a otimização dos recursos, gerando economia de insumos e ganhos de produtividade”, afirma Claudio Calaça, diretor de marketing de produto da New Holland Agriculture para a América do Sul.

O novo New Holland T8 em ação no campo. O trator custa mais de R$ 1 milhão

Em relação à potência, o T8 utiliza o FPT Cursor 9 que entrega entre 250 cv e 396 cv. O T9, que utilizar o Curso 13, rende entre 426 cv e 629 cv. O preço dos novos tratores parte de R$ 1 milhão e varia de acordo com a motorização, configurações e níveis de precisão do piloto automático.

A cabine dessa máquina agrícola tem tecnologias de carros de luxo

USADOS EM ALTA

Dados da Fenauto, associação de revendedoras, mostram que houve um aumento de 34,8% nas vendas de carros com mais de 13 anos em 2020. Entre os maduros, com 9 a 12 anos de uso, 27,7% de aumento. As vendas dos seminovos, com zero a três anos de uso, subiram 9%.