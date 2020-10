Volkswagen Taos, o desafiante

Depois de fazer suspense mostrando o carro camuflado, finalmente a Volkswagen revelou o Taos por completo, incluindo o interior. O SUV será montado sobre a mesma plataforma do Jetta e será equipado com motor 1.4 litro turbo, que rende 150 cv de potência e 25,5 kgfm de torque.

O novo utilitário esportivo será produzido na Argentina e terá motor 1.4 turbo (Fotos: Volkswagen) Irá concorrer com Jeep Compass, Chevrolet Equinox e Ford Territory A VW promete tecnologias como sensor de ponto cego e piloto automático adaptativo

A fabricante anunciou que o Taos terá um moderno sistema de iluminação em LED e, a depender da versão, poderá contar com detector de ponto cego, piloto automático adaptativo e frenagem autônoma de emergência com detector de pedestres.

Para produzir o Taos, a Volkswagen investiu US$ 650 milhões, o equivalente a R$ 3,64 bilhões, na modernização dos equipamentos e da infraestrutura da planta de General Pacheco, em Buenos Aires. O novo veículo chegará às concessionárias a partir do segundo trimestre do ano que vem. Aposto em abril. Se fosse chegar hoje às lojas, meu palpite seria de R$ 140 mil para o preço inicial.

CONCORRENTES ATENTOS

Outro rival para o Compass vai estrear nesse período, o Corolla Cross. O novo Toyota será produzido em Indaiatuba, interior de São Paulo. Mas a Jeep não está disposta a ceder, vai reforçar o ponto fraco do seu produto, o motor.

Nos próximos meses, o Compass terá um motor turbo flex, além disso, continuará sendo o único com opção de propulsão diesel. E mais, a empresa irá produzir um derivado de sete lugares.

O Corolla Cross deverá chegar ao mercado no mesmo período do Taos (Foto: Toyota)

SÉRIE ESPECIAL

A Toyota já está comercializando a linha 2021 do Yaris, que tem como maior novidade a inclusão de uma série especial limitada, a S. Essa nova configuração será restrita a 450 unidades, sempre com a carroceria hatchback e nas cores branca perolizada, preto e cinza metálico.

O diferencial fica por conta Rodas de 16 polegadas com desenho inédito, farol com projetor e detalhe em vermelho, lanterna traseira em LED, exterior com filetes em vermelho e bancos em couro com costura vermelha fazem parte do pacote, além de teto solar. O motor é o 1.5 litro aspirado (110 cv) e a transmissão é automática, do tipo CVT. Custa R$ 89.990.

O Yaris S é limitado a apenas 450 unidades (Foto: Toyota)

TIGGO 2 2021

A Caoa Chery apresentou a linha 2021 do seu melhor utilitário esportivo, o Tiggo 2. Por dentro, a maior novidade é a central multimídia de oito polegadas, compatível com Android Auto e Apple Car Play. Outra novidade é o apoio de braços com porta objetos que foi incorporado nas configurações automáticas de ambos os acabamentos.

No visual, as principais mudanças foram aplicadas versão ACT, que recebeu rodas com novo desenho e adesivos nas portas traseiras. O motor é o mesmo para qualquer configuração: 1.5 litro aspirado entrega até 115 cv e pode vir associado ao câmbio manual de cinco marchas ou automático de quatro velocidades. A versão mais barata é a Look com transmissão manual (R$ 68.390) e a mais cara é a ACT (R$ 79.990).

O menor SUV da Caoa Chery ganhou novidades na linha 2021 (Foto: Caoa)

VERSÃO PCD

Há ainda uma configuração destinada especialmente para atender ao público PCD (Pessoa com Deficiência), que conta com isenção de impostos como o IPI e ICMS, a EX automática. O preço sugerido é de R$ 68.690.



COMPRA ONLINE

Por meio de uma parceria com o Mercado Livre, a Hyundai está oferecendo a possibilidade de cotação e reserva online em 100% de suas concessionárias, abrangendo a comercialização dos modelos zero-quilômetro HB20 e Creta em todas as suas versões.

“Observando o comportamento do consumidor nas redes sociais, principalmente as Gerações Y e Z, que nasceram e cresceram digitais, fomos a primeira montadora a ter lojas no Instagram, Facebook, Messenger e a vender pelo Whatsapp”, afirma o diretor-adjunto de marketing da Hyundai Motor Brasil, Jan Telecki.

As lojas virtuais de cada revenda autorizada já estão disponíveis na página oficial da Hyundai e na seção do Mercado Livre dedicada a automóveis.

ENERGIA

Pioneiro na oferta de pontos de recarga para carros elétricos e híbridos plug-in, o Salvador Shopping agora oferece mais recarregadores. Os dois novos equipamentos são de propriedade da Porsche, no piso G2 (setor Rosa), e se juntam aos da BMW, que podem ser utilizados para marcas europeias como Audi e Volvo. O uso é gratuito.

O Salvador Shopping agora conta com quatro carregadores para carros elétricos e híbridos plug-in (Foto: Divulgação)

CONVENIÊNCIAS

O Salvador Shopping conta também com um espaço em que pode ser realizada a calibragem gratuita dos pneus nas duas estações montadas no estacionamento, no setor A, do piso G1 Roxo. Uma voltada para carro e outra exclusiva para motos, localizada dentro do estacionamento do veículo de duas rodas.

Além disso, começou a funcionar este mês a Limp Car, que oferece polimentos em nível técnico, higienização de estofado e couro, descontaminação de pintura, limpeza de ar-condicionado, enceramento, instalação de película, pintura e funilaria, sanitização interior, polimento, hidratação do couro, vitrificação, entre outros. Há até retoque expresso de pintura, que será reparado em algumas horas.