Volta das inserções de ACM Neto à TV já produz efeito positivo sobre campanha

Após dez dias sem inserções no ar, a campanha de ACM Neto (União Brasil) ao governo do estado retornou aos intervalos comerciais na televisão e já produziu impactos positivos nas medições diárias contratadas pela equipe do ex-prefeito de Salvador, com objetivo de avaliar a temperatura do eleitorado na capital e interior na reta final da sucessão. Desde a quinta-feira, quando os spots de 30 segundos entraram novamente na programação normal TV, todas as sondagens realizadas de lá para cá apresentaram números melhores que os da semana passada, auge das controversas decisões da Justiça Eleitoral que fizeram ACM Neto perder mais de 350 inserções.

Análise comparativa

Líderes da União Brasil que tiveram acesso aos resultados dos levantamentos para consumo interno asseguram que os novos números estão mais próximos do que estavam no início do mês e mais distantes que os da última semana, período em que o candidato petista, Jerônimo Rodrigues, dominou praticamente sozinho a propaganda televisiva.

Maré morta

As projeções feitas com base nas pesquisas realizadas ontem para acesso restrito da campanha de ACM Neto reforçam, segundo cardeais da União Brasil consultados pela Satélite, a consolidação da curva dos candidatos a governador a menos de uma semana para o primeiro turno. Embora Jerônimo Rodrigues tenha crescido em relação ao começo da corrida eleitoral, a avaliação entre integrantes que compõem o núcleo de auxiliares mais próximos ao ex-prefeito é de que o aumento dos índices atribuídos ao petista pelo Ipec e Datafolha ocorreu com maior força do fim de agosto a meados de setembro, mas os percentuais teriam entrado em fase de estagnação a partir daí.

Mordida nas unhas

Na cúpula do bloco governista, é grande a preocupação com a performance de Jerônimo Rodrigues no debate de hoje à noite da TV Bahia. O temor tem a ver com a performance do ex-secretário estadual de Educação em confrontos anteriores e nas sabatinas e entrevistas das quais participou, cuja repercussão negativa levou a campanha a praticamente escondê-lo da própria propaganda ao longo de boa parte do horário eleitoral gratuito.

Valsa do adeus

Ganhou corpo o movimento de debandada de eleitores do ex-ministro da Cidadania João Roma (PL) nas duas regiões onde o bolsonarismo possui maior capilaridade no estado. Tanto no Oeste quanto no Extremo-Sul, marcados pela alta influência política do agronegócio, líderes da tropa leal ao presidente Jair Bolsonaro detectaram sinais claros de fuga de votos antes cristalizados em torno do candidato do PL, diante da polarização entre PT e União Brasil na Bahia.

Tudo para ela

Para membros de proa da militância bolsonarista, a base de apoio de João Roma vem minguando também por insatisfações quanto ao direcionamento excessivo do fundo eleitoral do PL para a candidatura da esposa do ex-ministro, Roberta Roma, a deputada federal.