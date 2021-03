Voltamos ao conceito de infância da Idade Média; quando criança não tinha valor

Até o século XII, na Idade Média, não existia uma ideia muito clara sobre a infância e suas necessidades específicas, atestam os historiadores Philippe Áries e Colin Heywood. As coisas só começaram a mudar no final do século XVII e começo do XVIII, quando, finalmente, a humanidade começou a entender que crianças não eram mini adultos que podiam ser largadas à própria sorte, sem os devidos cuidados.

Com a pandemia de covid-19, a sensação é de que as pessoas voltaram a enxergar a infância exatamente como ela era vista há quase mil anos. Só um retorno à mentalidade medieval justifica o descaso com que a sociedade trata a infecção e a morte de crianças pelo coronavírus.

Os números da pandemia, no entanto, contam outra história. Na quinta-feira (18), reportagem no BA TV mostrava a situação dos leitos de UTI e clínicos para pacientes pediátricos. No Hospital Martagão Gesteira, que é uma unidade de referência no tratamento infantil, 80% dos leitos de UTI e 90% daqueles de enfermaria destinados a crianças estavam ocupados. O diretor do Martagão, Risvaldo Brandão, afirmou que tem ocorrido da saturação dos leitos chegar aos temidos 100%. Ou seja, não sobra vaga.

Em abril do ano passado, crianças ainda brincavam nas ruas de Nova York, nos EUA (Foto: Jamie McCarthy/Arquivo AFP)

Pense em uma mãe ou pai que precisa encontrar um leito para internar sua criança e se depara com uma situação dessas.

No interior do estado, a mesma reportagem mostrava que no Hospital Manoel Novaes, no sul da Bahia, a direção não tem condições de absorver a demanda de outras regiões. A procura, no entanto, não cessa.

"Para cada vaga de UTI que a gente tem, a gente nega cinco transferências por falta de vaga, todos os dias", afirmou, à TV Bahia, a diretora técnica do hospital, Fabiane Chaves.

O mito de que as crianças não morrem de covid-19 precisa ser desfeito o mais rápido possível diante do cenário da agressiva segunda onda no Brasil. Segundo os dados do boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), da última quinta-feira, 63% dos leitos clínicos e 61% das vagas de UTI para pacientes mirins estão ocupados. Esses valores oscilam, até porque, a própria ciência já percebeu que é impossível prever o comportamento do vírus, restando às pessoas a prevenção.

Por mais que infectologistas e pediatras batam na tecla de que a taxa de mortalidade de crianças por covid-19 é baixa. Elas tambêm têm comorbidades e podem morrer.

Também esteve no noticiário

Prainha fechada para quem fura isolamento

Moradores usaram latas, tábuas, lastros de cama e placas para bloquear acesso à praia (Foto: Paula Fróes/CORREIO)

Os moradores do Solar do Unhão, Gamboa de Baixo e Vila Brandão fecharam por conta própria, com faixas, placas e pedaços de madeira, na terça-feira (16), o acesso à prainha do MAM, para evitar que as pessoas que desrespeitam o isolamento social durante a pandemia levem o coronavírus para contaminar quem vive nas comunidades.

Mais queixas contra os consignados

Aposentados, trabalhadores assalariados e pensionistas do INSS têm se queixado de empréstimos não autorizados (Foto: Agência Brasil/Arquivo)

O número de reclamações relacionadas a crédito consignado aumentou 683% em 2020 na plataforma digital consumidor.gov.br, administrada pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O balanço foi divulgado na segunda-feira (15) pela pasta. O diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, Pedro Queiroz, disse que, ao longo do ano passado, foram registradas 71 mil reclamações de assalariados, aposentados e pensionistas.

Caso Miguel: ex-patrões são condenados

Miguel caiu do 9º andar de condomínio de luxo no centro de Recife (Foto: Reprodução/Google Street View)

A Justiça do Trabalho de Pernambuco condenou, na segunda-feira (15), o ex-prefeito de Tamandaré Sergio Hacker e sua esposa, Sari Corte Real, ao pagamento de R$ 386,7 mil por danos morais coletivos. No ano passado, o casal esteve envolvido na morte do menino Miguel Otávio, de 5 anos, que caiu do 9º andar do prédio onde a mãe dele trabalhava, ao ser deixado por Sari sozinho em um elevador. A condenação foi por contratação irregular de Mirtis, que aparecia como funcionária da prefeitura.

Dados de brasileiros à venda na rede

Dados estariam à venda na dark web (Foto: Agência Brasil/Arquivo)

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) confirmou, na terça-feira (16), a denúncia que circula na internet de suposta oferta para a compra de dados de 223 milhões de brasileiros. A origem dos dados seria o serviço de atendimento à população de São Paulo conhecido como Poupatempo, que reúne diferentes órgãos públicos do estado. Em nota, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados confirmou que investiga o vazamento junto com a Polícia Federal. O governo de SP negou a ocorrência.

Brasil despenca no ranking da felicidade

Brasil caiu da 32ª para a 41ª posição em ranking global (Foto: Shutterstock)

O Brasil caiu nove posições no Ranking Global da Felicidade durante a pandemia de covid-19, informou, na sexta-feira (19), o Relatório Mundial da Felicidade, elaborado pelo Instituto Gallup em parceria com a Organização das Nações Unidas (ONU). Agora, o país ocupa a 41ª posição entre 149 nações pesquisadas. No ano passado, antes da chegada do coronavírus, o Brasil estava no 32º lugar. O desempenho brasileiro se justifica ante os quase 300 mil mortos e o descaso do governo federal com a crise sanitária.

Fora das fronteiras do Brasil teve...

Vaticano - O Vaticano disse na segunda-feira (15) que padres e outros ministros da Igreja Católica não podem abençoar uniões homossexuais. Segundo a Congregação para a Doutrina da Fé, o Papa Francisco teria aprovado a recomendação, que gerou indignação de LBGTs+ no mundo.

Arqueologia - A Autoridade de Antiguidades de Israel revelou, na quarta-feira (17) ter encontrado nas cavernas de Qumran, Cisjordânia, um espólio de artefatos raros. Um cesto achado na gruta Muraba`at foi considerado o mais antigo do mundo, com 10.500 anos. Havia ainda moedas, pontas de seta, tecidos, sandálias e um esqueleto de crianças datado de 6 mil anos.

Contra o vírus - A União Europeia (UE) apresentou, na quarta-feira (17), o chamado Passaporte Covid para facilitar as viagens na alta temporada e, assim, garantir apoio ao setor de turismo - que sofre dificuldades em virtude das restrições impostas pela pandemia. O documento deverá possibilitar o trânsito fronteiriço para pessoas vacinadas e impedir que quem não está imunizadao circule nos países do bloco.

O que as celebridades disseram:

Sharon Stone abriu o verbo sobre Hollywood (Foto: Divulgação)

“Muita gente me pergunta como eram os meus dias de superstar. Vou contar, eram assim: ‘jogue a bola ou saia do campo, garota’”, Sharon Stone

Em trecho de sua autobiografia divulgados nesta sexta, 19, pela revista Vanite Fair, a atriz norte-americana fala dos bastidores das filmagens de Instinto Selvagem e da fama de difícil que conquistou em Hollywood ao questionar algumas cenas de seus filmes.