Volvo apresenta o XC40 Recharge, primeiro modelo totalmente elétrico

XC40 se torna o primeiro Volvo completamente elétrico

(Foto: Divulgação)

A Volvo apresentou seu primeiro modelo totalmente elétrico, o XC40 Recharge. Nessa configuração, o SUV compacto ganhou um trem de força totalmente elétrico, com tração nas quatro rodas, que oferece um alcance de mais de 400 km (WLTP) com uma única carga e potência de 408 cv. A bateria carrega até 80% de sua capacidade em 40 minutos com um sistema de carregamento rápido.

Nos próximos cinco anos, a Volvo Cars lançará um carro totalmente elétrico a cada ano com o objetivo de vender globalmente, até 2025, 50% de automóveis totalmente elétricos. Os outros 50% serão de híbridos. Recharge será um nome geral para todos os modelos Volvos que tenham um motor híbrido plug-in ou que sejam totalmente elétrico.

O XC40 Recharge chegará ao Brasil em 2021, mas no primeiro trimestre do ano que vem a marca irá lançar no país a versão Plug-in Hybrid do veículo.

O novo SUV utiliza dois propulsores elétricos, um em cada eixo (Divulgação) Foi criado um porta-objetos de 30 litros no local que ficava o motor (Divulgação)

Configuração inédita

A expectativa era que a BMW revelasse o Série 2 Gran Coupe daqui a um mês, no Salão de Los Angeles, mas a marca antecipou as imagens do seu novo sedã, ou coupé de quatro portas - como a marca prefere defini-lo. O novo modelo tem 4,52 metros de comprimento, 1,80 m de largura, 1,42 m de altura e 2,67 m de entre-eixos, ou seja, porte de um sedã médio no Brasil. Entre as tecnologias, esse BMW traz painel de instrumentos digital, sistema multimídia com comandos por gestos e assistentes de condução. Tanto o computador de bordo quanto a tela multimídia possuem 10,25 polegadas. O novo modelo deve chegar ao Brasil em um ano.

BMW Série 2 Gran Coupe chegará ao Brasil em 2020

(Foto: Divulgação)

Som especial

Como já acontecia na Europa, a Renault lançou no Brasil uma versão especial com a Bose, renomada fornecedora de equipamentos de áudio. O escolhido para inaugurar a parceria no mercado nacional foi o Captur. Já como linha 2020, o veículo é equipado com um amplificador digital customizado de sete canais com equalização exclusiva, tweeters de 25 milímetros no painel dianteiro, woofers de 165 mm nas portas dianteiras e alto-falantes de 130 mm nas portas traseiras, além de um subwoofer de 150 x 230 mm - todos os ímãs são de neomídio. O Captur Bose chega ao mercado em duas versões, 1.6 CVT X-Tronic (R$ 95.990) e 2.0 AT (R$ 96.990).

Captur ganha série especial Bose em duas versões

(Foto: Divulgação)

De volta ao Brasil

A Caoa, responsável pela importação da Hyundai para o Brasil, finalmente lançou a nova geração do Santa Fé no país. O SUV tem versão única, com sete lugares, e é equipado com transmissão automática de oito velocidades associada a um propulsor V6 de 3.5 litros que gera a potência de 280 cv a 6.300 rpm e torque máximo de 34,3 kgfm a 5.000 rpm. O modelo é muito bem equipado, mas o preço é alto: R$ 297.300.