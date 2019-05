Volvo cresce e amplia portfólio

Versão esportiva de Volvo XC90 tem 407 cv de potência, rodas de 22 polegadas e para-choques exclusivos (Foto: Divulgação)

Enquanto o segmento premium viu seu número crescer 6% no primeiro trimestre, a Volvo Cars aumentou suas vendas em 51,5% comparado ao mesmo período do ano passado. Foram 1.662 unidades contra 1.097. Para continuar nesta trajetória, a empresa tem renovado a linha e apostado no lançamento de novas versões. A novidade da vez é a introdução da configuração R-Design ao seu maior SUV, o XC90. Essa nova opção combina o motor Drive-E Turbo Supercharger de 2 litros e 4 cilindros, que produz 320 cv, com um propulsor elétrico de 87 cv, alimentado por uma bateria de íons de lítio de alta capacidade. Juntos, geram 407 cv de potência máxima e torque de 65,2 kgfm. Com este conjunto, mesmo com 2.319 kg, o modelo atinge os 100 km/h em apenas 5,6 segundos. Entre os equipamentos, se destacam o luxo, como uma manopla de câmbio feita em cristal e o sistema de som de 1.400 watts com 19 alto-falantes. Em relação às tecnologias aplicadas, se destaca um sistema, que conta com sensores e câmeras que monitoram as faixas das vias, que comanda a aceleração, a frenagem e a movimentação do volante até 130 km/h. O XC90 T8 R-Design custa

R$ 429.950.

BLINDAGEM EM ALTA

De acordo com um levantamento feito pela Associação Brasileira de Blindagem (Abrablin), 11.912 veículos foram blindados no Brasil em 2018. No entanto, as empresas associadas à entidade representam mais de 60% da produção total, o que aponta para um universo ainda maior. De acordo com a entidade, em 2017, quase 75% da produção de blindagem se concentrava em São Paulo. Já em 2018, o estado foi responsável por 66% da produção. No ranking estadual, o Rio de Janeiro ocupa a segunda posição, com 15,87%, e Pernambuco a terceira (5,96%). Da quarta à décima posição ficaram: Ceará (4,01%), Minas Gerais (2,43%), Rio Grande do Norte (2,07%), Pará (1,65%), Santa Catarina (0,45%), Goiás (0,37%) e Bahia (0,31%). A frota de

veículos blindados estimada no país atualmente é de quase 220 mil automóveis.

(Foto: Christian Castanho/ Divulgação)

BALANÇO ESTADUAL

Enquanto o Chevrolet Onix liderou as vendas na Bahia em abril com 546 emplacamentos, a soma de todos os modelos premium novos emplacados no estado não chegou a 90 unidades. Entre as marcas, a BMW liderou com 26 exemplares e foi seguida pela Volvo, que ficou em segundo lugar com 16, e a Mercedes-Benz, que teve 13 veículos licenciados no período, ficou na terceira posição. A Land Rover veio na sequência com 10 unidades, Jaguar com seis, Audi com cinco, Lexus quatro e Porsche com duas. Entre os modelos, novamente liderança da BMW com o sedã Série 3 (foto), que somou 10 emplacamentos em abril. O Volvo XC60, um utilitário esportivo, ficou na segunda colocação com sete unidades e o Land Rover Discovery Sport, outro SUV, ficou em terceiro lugar com cinco.

(Foto: Gabriela Simões/ Divulgação)

BAIANO DE KART

Hoje mais de 40 pilotos começam a disputar o Campeonato Baiano de Kart, que terá três categorias. A F4, para os pilotos mais experientes, F4 Ligth, para os que estão adquirindo experiência, e Rental, categoria para quem corre com karts alugados.

Essa primeira etapa será disputada no Kartódromo Ayrton Senna, em Lauro de Freitas. As corridas começam às 13h, mas a partir das 9h já será possível acompanhar os treinos. O acesso ao kartódromo é gratuito.

CRISE ARGENTINA

As vendas na Argentina somaram 37.257 emplacamentos no mês passado. O valor é 4,8% inferior ao obtido em março e 52% menor que o atingido em abril do ano passado. Neste cenário, a Renault liderou as vendas com 5.751 unidades, seguida pela Volkswagen (5.534) e Toyota (4.704). Entre os veículos, liderança do Chevrolet Onix (1.429), seguido pelo Volkswagen Gol (1.137) e, empatados em terceiro, Renault Kwid e Toyota Etios com 1.076 unidades cada.