Voo que ia para Ilhéus pousa em Salvador por conta do mau tempo

Um voo que seguia de Belo Horizonte (MG) para Ilhéus precisou fazer o pouso no Aeroporto de Salvador por conta do mau tempo na cidade do sul baiano nesta quarta-feira (21).

Segundo a Azul, companhia responsável pelo voo AD0953, toda assistência necessária foi prestada para os passageiros. Além disso, os clientes que seguiriam no voo AD9054, de Ilhéus para BH, foram reacomodados em outras operações da própria empresa.

"A Azul lamenta os aborrecimentos causados e reforça que medidas como essas são necessárias para conferir a segurança de suas operações", diz a e companhia em nota.