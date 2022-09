Se os votos brancos e nulos somarem mais de 50% as eleições são anuladas? Com a proximidade do dia de votação esta dúvida retorna, e sempre é importante desmenti-la. Tanto os votos brancos como os votos nulos são considerados votos inválidos e não entram na contagem final dos resultados.



