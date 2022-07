Votos consolidados já elegem Neto no primeiro turno, aponta sondagem

A extensa pesquisa encomendada pela União Brasil para medir a temperatura do eleitorado às vésperas do começo oficial da sucessão na Bahia, noticiada na edição de ontem, detectou um alto índice de intenção de votos consolidados para o candidato do partido a governador, o ex-prefeito ACM Neto. Parte das 219 páginas do levantamento voltado apenas a avaliações internas se dedica exclusivamente a calcular o percentual de entrevistados com convicção já formada sobre o candidato preferido na disputa pelo governo do estado. De acordo com a sondagem, Neto venceria no primeiro turno somente com o número de eleitores que disseram votar nele com certeza.

Folga tamanho GG

Quando somados aos entrevistados que provavelmente optarão pelo ex-prefeito, Neto acumula índices quase três vezes maiores que o pré-candidato do PT, o ex-secretário estadual de Educação Jerônimo Rodrigues, e quase quatro acima do pré-candidato do PL, o ex-ministro João Roma.

Regra de três

No recorte por cada uma das sete mesorregiões abrangidas na pesquisa de consumo interno, o ex-prefeito da capital atinge pico de eleitores consolidados ou prováveis em Salvador e RMS, Centro Norte e Nordeste. Ao mesmo tempo, ultrapassa os dois terços no Centro Sul, Sul, Vale do São Francisco e Extremo Oeste. Ele também possui, ainda de acordo com a sondagem da União Brasil, o dobro de votos atribuídos a Jerônimo no cenário em que o petista é apresentado como o nome apoiado pelo ex-presidente Lula (PT) e quase sete vezes a mais que Roma, quando o ex-ministro é associado ao presidente Jair Bolsonaro (PL). Por fim, a rejeição a Neto é menos que a metade dos demais concorrentes.

Conta aberta

O levantamento, a cargo de um instituto reconhecido pelo alto grau de acerto nas radiografias eleitorais para o governo do estado e prefeitura de Salvador, aponta cenário indefinido na corrida pelo Senado. Embora Otto Alencar (PSD) continue com larga vantagem sobre os dois adversários diretos, o deputado federal Cacá Leão (PP) e a médica Raíssa Soares (PL), que aparecem praticamente empatados, quase 30% dos entrevistados não sabem até agora em quem votar.

Maré cheia

Com o apoio formal de mais dois prefeitos anunciado ontem - Babi de Prado (PSD), de Pau Brasil, e Chepa Ribeiro (PP), de São Félix do Coribe -, a pré-candidatura de ACM Neto manteve a média atual de uma a duas novas adesões diárias, no rastro da debandada iniciada há cerca de duas semanas. A expectativa na cúpula da União Brasil é que a marca permaneça em patamar semelhante pelos próximos dez dias.

Vento em popa

A chegada de Babi do Prado elevou para nove a quantidade de prefeitos do PSD que oficializaram apoio a Neto na batalha pelo Palácio de Ondina. Segundo apurou a Satélite, legenda, que integra o bloco do PT e é controlada por Otto Alencar na Bahia, deve perder outros dois quadros em curtíssimo prazo.

Na sua sanha golpista, Bolsonaro agride mais uma vez os ministros do STF, as urnas eletrônicas e diz que no 7 de setembro irá para as ruas pela última vez. Será mesmo a última

Alice Portugal, deputada federal pelo PCdoB da Bahia