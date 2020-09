'Vou processar por calúnia', diz uma das mulheres do conversível de barraco no RJ

Priscilla Dornelles, uma das mulheres que aparece de biquini em um conversível no Leblon, em vídeo que viralizou, diz que vai processar a arquiteta ALine Araújo, que atirou um copo contra ela. A informação é do colunista Leo Dias, da Metrópoles.

Depois do episódio, a arquiteta fez vídeos no Instagram em que chama Priscilla e Sheila, a outra moça do conversível, de "moças da vida" e "drogadas".

Pancadaria no Leblon: mulheres de biquíni em conversível brigam na rua. Entenda tudo no link --> https://t.co/MbqL2XfacV pic.twitter.com/zSgDCi4rD7 — LeoDias (@euleodias) September 26, 2020

“O que ela fez foi difamação. Não sou garota de programa e nem a Sheila. Will não nos contratou, ele é nosso amigo. Estávamos nos divertindo. Passamos a tarde andando de barco e na volta para casa resolvemos passar para ver o movimento naquela rua. Vou entrar com um processo por calúnia e difamação", explicou Priscilla ao colunista.

Ela também nega a versão contada pela arquiteta, de que os três estavam fazendo "preliminares" dentro do carro, diante de todos. “Tudo o que ela falou é mentira. Não teve gesto obsceno. Eu e Sheila nos conhecemos ontem e rolou apenas uns beijos e só. Eu sou estudante e trabalho com um aplicativo de live”, diz.

A arquiteta tem recebido milhares de comentários criticando seu comportamento de atirar o copo na mulher e também sua versão da história, que diz que viu os três em atos obscenos. Ela também diz que não chegou a ser atingida pelo murro da mulher, o que foi contestado pelas pessoas que viram o vídeo.