'Vovó' do OnlyFans marca presença em 'coworking', mas é surpreendida por orgia com 12 pessoas

A ex-participante do reality "Married At First Sight" na Austrália, também conhecida como "Vovó do OnlyFans", Mishel Karen, chocou ao participar de uma orgia com 12 pessoas. Apesar disso, ela disse que, inicialmente, não sabia que estava indo para uma orgia.

Na verdade, ela achou que estava simplesmente marcando presença em uma casa alugada para realização de conteúdo em plataformas adultas, um "coworking de influencers".

"Nem sabia que eu estava indo para uma orgia!", contou, em entrevista ao Daily Star. Ela também contou que ficou atordoada, apesar de ter gostado do ato.

"Eles estavam organizando um dia de filme em um Airbnb específico, esse grupo de pessoas. Você tinha que pagar um depósito. E então todo mundo dizia: 'Sim, vamos filmar uma orgia!'", disse.

"Eu estava tipo, 'Eu não me inscrevi para isso.' Eu apenas pensei que, se houvesse outros criadores, poderíamos fazer alguns vídeos. Algum de mulher/homem, ou homem/homem/mulher, o que fosse. Mas sim, eu não sabia que seria uma orgia", acrescentou.

Ela também deixou claro que nem tudo era diversão no trabalho: "Foi meio trabalhoso também. O vídeo dura cerca de 45 minutos... Tivemos que fazer uma pausa porque era muita coisa", explicou.

Recentemente, Mishel afirmou que ganhou "centenas de milhares de dólares" desde que começou no OnlyFans há pouco mais de um ano. Ela confirmou que "nunca foi tão estável financeiramente" e que seus dois filhos a apoiam na decisão.