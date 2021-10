Wagner Lopes festeja volta da torcida e diz que clima é de otimismo

Técnico do Vitória, Wagner Lopes concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira (18) para falar sobre o duelo decisivo contra o Itabaiana pela pré-Copa do Nordeste. As equipes se enfrentam em jogo único na terça-feira (19), às 21h30, no Barradão. Focado no torneio regional, o comandante rubro-negro disse que o ambiente na Toca do Leão às vésperas da partida está bastante positivo.

"Clima de otimismo, de trabalho, de companheirismo. A gente vem preparando nos últimos cinco dias especificamente para a Copa do Nordeste. É um campeonato importantíssimo para nós. Nós vamos encontrar um adversário duro, que a gente estudou bastante, que a gente conhece. O nosso clima na preparação para esse jogo, nosso ambiente de trabalho, é muito positivo", afirmou Wagner Lopes.

Apesar de viver situação bastante delicada na Série B do Brasileiro, o Vitória venceu o Sampaio Corrêa por 1x0 na última rodada e isso contribuiu para suavizar o ambiente na Toca do Leão. O resultado acabou com um jejum de sete jogos sem vencer e seis sem marcar gols.

A ideia é levar o clima de otimismo para a arquibancada. A partida contra o Itabaiana será a primeira que o Barradão vai receber público após mais de um ano e meio de pandemia. O retorno da torcida foi bastante festejado por Wagner Lopes.

"Meu sentimento é de felicidade, alegria. A gente vem passando para o nosso jogador a importância de ter o torcedor ao nosso lado. Então a gente encara com alegria, como muito importante. E, assim, eu vim jogar muitas vezes aqui no Barradão contra o Vitória. E todas as vezes em que eu vim jogar aqui, a torcida apoiou o tempo inteiro, incentivou os jogadores o tempo inteiro. Então a gente sabe da força do nosso torcedor. A gente quer jogar junto com o nosso torcedor, com certeza", projetou.

O Vitória não tem vaga garantida na Copa do Nordeste 2022 e por isso está disputando a fase preliminar do torneio. O Itabaiana venceu o Bahia de Feira nos pênaltis por 3x1 e avançou para a segunda fase, onde encontrará o Leão. O jogo é único e apenas o vencedor avança à terceira fase da pré-Copa do Nordeste.