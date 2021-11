Wagner Lopes projeta postura do Vitória contra o Vasco: 'Ousadia com responsabilidade'

O Vasco já não tem mais pretensões na Série B do Brasileiro. Sem risco de queda ou chance de acesso, a equipe carioca vai disputar as quatro rodadas derradeiras do campeonato para cumprir tabela. Apesar disso, o técnico Wagner Lopes não acredita que o duelo das 21h30 de quarta-feira (10), em São Januário, será fácil para o rubro-negro.

"Eu projeto um jogo difícil, que o Vasco, na maior parte do tempo, vai ter a bola. A gente vai ter que saber fechar os espaços, saber contra-atacar, explorar as transições ofensivas. A gente não vai lá só para marcar. A gente vai lá para jogar também. Ter ousadia com responsabilidade", afirmou Wagner Lopes.

Para a partida, o treinador rubro-negro não poderá contar com Bruno Oliveira e Hitalo. O primeiro levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. O segundo, autor do empate em 1x1 com o Avaí na rodada passada, lesionou o joelho esquerdo durante treinamento na Toca do Leão e está vetado.

Em compensação, Wagner Lopes terá o reforço do meia Eduardo, que voltou a ficar disponível após cumprir suspensão. Na penúltima colocação da Série B, com 34 pontos, o Vitória amarga a zona de rebaixamento. O Leão tem quatro pontos a menos que o Brusque, primeiro time fora do Z4, em 16º lugar. O Vasco ocupa a 9ª posição, com 47 pontos.