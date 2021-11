Wagner Lopes vai secar Brusque e Londrina: 'Vou assistir, sim'

A torcida e o time do Vitória fizeram cada um a sua parte. Empurrado por mais de 18 mil torcedores, o rubro-negro venceu o Cruzeiro por 3x0, na noite de domingo (14), no Barradão, e deixou a zona de rebaixamento da Série B do Brasileiro após 20 rodadas. Porém, para se manter fora dela, será preciso que dois adversários diretos na luta contra a degola tropecem.

O Leão somou 40 pontos e assumiu a 16ª posição na tabela. No entanto, essa colocação só será mantida se Brusque e Londrina não vencerem seus jogos. As equipes catarinenses têm 38 pontos cada e entram em campo pela 36ª rodada nesta segunda-feira (15), às 16h. Na 17ª colocação, o Brusque recebe o CRB no estádio Augusto Bauer. O Londrina está em 18º lugar e enfrenta a Ponte Preta, no estádio do Café.

Depois do dever de casa, é hora de secar os rivais. "Vou assistir, sim. Eu assisto a todos os jogos possíveis que eu tenho tempo para assistir. Torcer a favor, contra, claro que a gente quer os resultados negativos do adversário", afirmou o técnico Wagner Lopes.

"Mas acho que não adianta o adversário ganhar, perder, e a gente não fazer a nossa parte", ponderou o treinador". Então a gente precisa focar no que é possível a gente fazer. Enquanto tiver a oportunidade, a gente quer trabalhar da melhor maneira possível para cercar todos os detalhes para contribuir nas vitórias do Vitória".

O Vitória disputa a penúltima rodada da Série B do Brasileiro no dia 22, quando visita o CRB, às 18h, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Antes disso, o Leão vira a chave e na quinta-feira (18), às 21h, encara o Botafogo-PB, no Barradão, no último e decisivo jogo da pré-Copa do Nordeste.

A partida de ida, disputada no dia 26 de outubro, no estádio Almeidão, em João Pessoa, terminou empatada em 1x1. Portanto, quem vencer fica com a vaga na Copa do Nordeste 2022. Haverá disputa de pênaltis caso haja novo empate.