Wagner Moura confirma presença em Vitória x Cuiabá: 'Tem que chegar junto'

A maior estrela rubro-negra, na noite desta terça-feira (9), no Barradão, não vai entrar em campo. Mas não é por uma questão de desfalque motivado por contusão ou suspensão. A explicação é que Wagner Moura, ator e torcedor fanático do Vitória, só poderá ajudar dando alguns gritos da arquibancada, de onde pretende acompanhar o jogo contra o Cuiabá, a partir das 19h15.

Num vídeo publicado pela torcida organizada Brigada Marighella, que reúne exclusivamente torcedores rubro-negros de esquerda, ele confirmou que presença para apoiar o clube, que atualmente ocupa a última posição da Série B do Campeonato Brasileiro.

“Terça-feira eu vou ver Vitória e Cuiabá. Quem torce pelo Vitória não tem esse negócio de ficar... E vou ficar colado com a galera da Brigada Marighella. E vou colar. Quem é Vitória, é Vitória, não come reggae. Tem que pensar no que pode ser o time daqui pra diante. E tem que colar e chegar junto”, conclamou o astro de Narcos.

Hoje, no Barradão, Vitória x Cuiabá. pic.twitter.com/g69b7Q8DaA — Brigada Marighella (@BMarighella) 9 de julho de 2019 Veja o vídeo

Na gravação, Wagner Moura aparece com uma camiseta do político, escritor e guerrilheiro baiano Carlos Marighella, que também era torcedor do Vitória. O primeiro filme dirigido por Wagner é sobre o revolucionário, com estreia no Brasil prevista para 20 de novembro, Dia da Consciência Negra.

O intérprete de Capitão Nascimento, personagem famoso pelo bordão "não vai subir ninguém", vai ver o time numa situação que sugere destino semelhante. Após 28 dias de intervalo na Série B por causa da disputa da Copa América, o Leão chega à 9ª rodada do torneio com apenas quatro pontos, e nem vencendo o adversário, 15º na tabela, com oito pontos, sai da zona.

Para tentar botar o Leão entre os quatro de cima, o presidente Paulo Carneiro contratou 15 jogadores. Eles têm como desafio, até o final do ano, trocar o bordão do citado capitão para "missão dada é missão cumprida".