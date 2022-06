Wagner Moura ganha homenagem de Lázaro Ramos em aniversário: 'irmão querido'

O ator baiano Wagner Moura ganhou uma homenagem do conterrâneo Lázaro Ramos nesta segunda-feira (27), quando o ator de "Narcos" comemora seu aniversário. Nas redes sociais, Lázaro fez um postagem ao amigo, que completa 46 anos.

"Hoje é aniversário do meu irmão Wagner. Eu sou muito feliz em tê-lo como amigo, padrinho do meu filho, ser padrinho do seu filho e ter construído uma história junto com você. Sigo aqui torcendo e muito orgulhoso a cada vez que vejo você brilhando nas telinhas e telonas", escreveu Lázaro.

Embora o aniversariante não tenha Instagram, o marido de Taís Araújo finalizou a homenagem desejando os melhores votos para o amigo, com quem atuou em "Ó paí ó".

"Irmão querido, que você tenha muita saúde, muita tranquilidade e que seus passos sejam repletos de realizações positivas. ❤️ #WagnerSemInsta", completou.

Outras personalidades parabenizaram Wagner através dos comentários, como a jornalista da Globo News, Flávia Oliveira, a cantora Emanuelle Araújo e os atores Ângelo Paes Leme e Carol Chalita.