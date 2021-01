Wallace destaca evolução do Vitória diante da Chapecoense e lamenta Z4

Capitão rubro-negro e formado no clube, o baiano Wallace sente como ninguém no elenco o momento negativo vivido pelo Vitória na Série B. Neste domingo (17), o Leão empatou em 0x0 com a Chapecoense no Barradão e terminou a 35ª rodada no Z4.

Na saída de campo, o zagueiro de 33 anos destacou que a equipe melhorou seu rendimento e conseguiu fazer um jogo equilibrado com a Chape, que é vice-líder do campeonato e briga pelo título.

"Hoje fizemos uma boa partida, mas infelizmente não fomos efeveitos no último terço (ataque). Destacar que o desempenho da equipe foi bem melhor do que nos últimos jogos. Mas a gente tem que melhorar muito ainda. Apesar da margem de tempo curta, precisamos aproveitar ao máximo esses dias de treino e ir com tudo para cima do Guarani", disse.

Na quarta-feira (20), o rubro-negro visita o Guarani em Campinas às 16h. O jogo seguinte é apenas na terça-feira (26), às 21h30, contra o Botafogo-SP, na última partida em casa do Vitória na Série B. A jornada termina no sábado (30) contra o Brasil em Pelotas.

Essa é a primeira vez que o rubro-negro termina a rodada na zona de rebaixamento para a Série C. O time baiano é o 17º colocado com 39 pontos, mesma pontuação de Náutico (16º) e Figueirense (15º), que têm uma vitória a mais como critério de desempate.

"Mais do que nunca, o momento é delicado e todo mundo está ciente disso. Soube que o Náutico perdeu (para a Ponte Preta, por 3x0, neste domingo), então tá todo mundo igual na tabela. Vai ser uma reta final realmente decidida no detalhe", completou Wallace.

Desfalques

Para piorar, o técnico Rodrigo Chagas pode perder atletas importantes para as três últimas partidas. O centroavante Léo Ceará, o meia Thiago Lopes e o volante Matheus Frizzo sentiram dores contra a Chapecoense e serão avaliados pelo departamento médico.

Léo Ceará levou uma joelhada nas costas numa dividida. Chegou a tomar uma injeção nos vestiários e é dúvida. Thiago Lopes sentiu dores na região posterior da coxa direita e deve passar por exames de imagem. Já Frizzo sentiu dores no joelho e está em observação.

Lembrando que o rubro-negro já não tem contado com o goleiro Ronaldo e o volante Guilherme Rend, dois atletas de destaque na Série B, mas que estão lesionados. Para completar, Vico teve sintomas gripais minutos antes do duelo com a Chapecoense e é dúvida.