Walter é regularizado e está liberado para estrear pelo Vitória

O atacante Walter já está liberado para estrear com a camisa do Vitória. O jogador teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na tarde desta sexta-feira (5) e, portanto, está regularizado para entrar em campo pelo rubro-negro.

Aos 31 anos, Walter desembarcou em Salvador no início da semana e, na última quinta-feira (4), fez sua primeira atividade com bola na Toca do Leão. Ele assinou contrato até o fim da Série B.

Walter teve seu nome publicado no BID

(Foto: Reprodução)

A expectativa do Vitória é que o novo reforço faça sua estreia no clássico contra o Bahia do próximo dia 13, pela Copa do Nordeste. O jogo será às 16h, no Barradão. O jogador, portanto, terá mais uma semana de treinos até sua primeira partida pelo rubro-negro.

"Ele já está treinando normalmente, tem uns três dias. Apenas não treinou no dia que chegou. Possivelmente, iremos contar com Walter para o jogo do sábado no Ba-Vi", disse o técnico Rodrigo Chagas.