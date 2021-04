Walter rescinde com Vitória: 'Preciso resolver questões pessoais'

Chegou ao fim a passagem do atacante Walter no Vitória. Nesta terça-feira (13), o clube informou a rescisão contratual do centroavante, pouco mais de 40 dias após o anúncio da contratação. Segundo o rubro-negro, a decisão foi tomada em comum acordo, após iniciativa do jogador.

"O clube agradece ao atleta o profissionalismo no período do contrato e deseja sorte na sequência da carreira", diz o comunicado do Vitória.

Walter chegou a treinar na Toca do Leão na última segunda-feira (12), mas não marcou presença no Centro de Treinamento nesta terça (13). Recentemente, ele realizou uma live em seu perfil no Instagram alegando estar infeliz por "algo pessoal", mas sem entrar em detalhes.

Pouco depois do anúncio do Vitória, Walter se pronunciou nas redes sociais. O jogador confirmou que a decisão partiu dele, por motivos pessoais, e agradeceu ao rubro-negro.

"Gostaria de comunicar a todos o meu desligamento do Esporte Clube Vitória, instituição que eu tenho muita gratidão por tudo que sempre fez pela minha carreira. Procurei o Presidente do Clube, Paulo Carneiro, que prontamente me atendeu e, em comum acordo, rescindimos o contrato que tínhamos em vigor", escreveu.

"Neste momento, preciso resolver algumas questões pessoais e preciso de um tempo para o meu lado pessoal. Agradeço a todos os envolvidos no processo e reitero o meu carinho e gratidão, também, pela torcida Rubro-Negra, que sempre me apoiou e esteve ao meu lado. Em breve nos reencontraremos, Nação! Obrigado, Esporte Clube Vitória", continuou Walter.

Passagem rápida O atacante, de 31 anos, foi anunciado pelo Vitória no dia 1º de março. Com o status de maior contratação do clube na atual temporada, ele tinha o objetivo de ser a referência ofensiva do Leão. Mas o jogador não conseguiu preencher a vaga de titular absoluto da equipe do técnico Rodrigo Chagas. Disputou quatro partidas, duas como titular e duas como reserva, e não marcou gols. O vínculo de Walter com o rubro-negro era válido até o fim da temporada e o contrato era de produtividade. A medida que fosse alcançando metas, como número de jogos e gols, receberia bonificação. No Vitória, o centroavante estava passando por um período de treinos intensos e regime para perder peso. Inclusive, ficou de fora dos jogos do time fora da Bahia. Entre eles, o duelo do último sábado (10), contra o 4 de Julho, no Piauí, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Segundo o jogador, em postagem no Instagram Stories realizada na sexta-feira (9), a permanência em Salvador foi para aprimorar a parte física. Ele publicou uma foto sem camisa e explicou que, se viajasse, perderia treinos.

"Muita gente perguntando por que eu não viajei. Gente, isso vai acontecer mais vezes. Estou em treinamento, me cuidando, treinando. A gente ia ficar quatro dias longe, quatro dias sem treinar. O que achou melhor? Ficar em Salvador, treinar sábado, domingo. Não estou aqui à toa, estou trabalhando. Treinei ontem, de manhã e à tarde. Hoje, de manhã. Sábado, vou treinar de manhã e à tarde. E domingo de manhã. Só para explicar. Não estou à toa, não estou de brincadeira aqui. Estou trabalhando para chegar no meu peso", disse, na sexta-feira (9).

Nascido em Recife, Walter Henrique da Silva foi revelado pelo Internacional. Antes, teve passagem pela base do Vitória, mas saiu antes de se profissionalizar. Ficou no Colorado entre 2008 e 2010, quando se transferiu para o Porto, de Portugal. Voltou para o Brasil em 2012 e passou por vários clubes nacionais, como Cruzeiro, Goiás, Fluminense, Atlético-GO, Paysandu, CSA e Athletico-PR.