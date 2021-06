Websérie e seção de podcasts 'Chamego' discute o amor afrocentrado

Com a intenção de falar sobre amores pretos sem estereótipos e estigmas, "Chamego" é um “documentário poético” que pretende exaltar as relações afetivas racializadas.



Serão 10 episódios em formato de websérie e oito episódios em formato de podcast, lançados a partir do dia 12 de junho, Dia dos Namorados, que somam a vivência de negras e negros que falam abertamente sobre seus relacionamentos heterossexuais, homossexuais, monogâmicos ou não-monogâmicos e consigo mesmo, além de tocarem em temas como afeto, preconceito, representatividade e amor livre.



A websérie documental é uma realização coletiva da Dan Território e exalta a história de 12 personagens, homens e mulheres reais, que compartilham a beleza e os desafios de seus relacionamentos, sob a narração poética da drag queen Barbárie Bundi.



Os mesmos personagens protagonizam uma série de podcasts, de oito episódios, onde contam sobre as subjetividades de suas relações afro-referenciadas. Os conteúdos serão lançados on-line, entre os meses de junho e julho, e estarão disponíveis no canal da Dan Território no YouTube e nas principais plataformas de streaming de música.



“‘Chamego’ propõe um olhar para o conceito da palavra ‘dengo’. A proposta é pensar não apenas com o afeto sexualizado, como muitas vezes o corpo negro foi historicamente marcado, mas pensar, principalmente, na construção do amor fraterno e da relação social entre sujeitos e sujeitas negras. Chamego como uma ação de dengo, para além da visão ocidental do amor”, conta Daniel Arcades, um dos diretores artísticos da obra.



“Chamego” promove, através da arte, a discussão da afetividade e do amor entre pessoas negras, valorizando o relacionamento afrocentrado. Ao mesmo tempo em que garante a diversidade na discussão e na representatividade de corpos negros falando sobre seus afetos.



Elenco - A busca por falas diversas fez com que o elenco de personagens passasse pelo recorte regional de Salvador, buscando atingir diversas áreas da cidade mais negra do Brasil: do centro à periferia, propondo multiplicidade de classes, de gêneros e de afetividades. Entre os nomes estão a coreógrafa Edeise Gomes e seu companheiro o cantor de rap Aspri RBF; a atriz Fernanda Silva e sua companheira a artista plástica Yasmin Soares; o instrutor de tantra Rajan Irineu; o figurinista Cássio Caiazzo e seu companheiro Erick Simões; a produtora Rubian Mell; o artista e escritor Omolojí Àgbára; o diretor e produtor Bruno Novais e o coreógrafo Vinicius Revolti.



A sequência de podcasts tratará de contar a história de cada relação presente no elenco, já a websérie desenvolve uma dinâmica e um diálogo entre todos eles a partir de assuntos afins. Com 5 minutos de duração, os episódios serão lançados sempre aos finais de semana em junho, nos dias 12, 13, 19, 20, 26 e 27, e, em julho, nos dias 3, 4, 8, 9 e um com um encontro especial no dia 10 com presença de todo o elenco em um bate-papo aberto.



Serviço:

Chamego - websérie e podcasts

Estreia: 12 de junho de 2021 (sábado)

Lançamentos: 12, 13, 19, 20, 26 e 27 de junho; e 3, 4, 8, 9 e 10 de julho

Plataforma: YouTube - Dan Território e plataformas de streaming de música (Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music)

Informações: Instagram @danterritorio