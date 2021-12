Wesley Safadão anuncia doação em prol das cidades baianas atingidas pela chuva

Em vídeo postado em suas redes sociais, o cantor Wesley Safadão num belo gesto doou 100 por cento do cachê do show que ele fará nesta segunda-feira (27) em Barra Grande, na Península de Maraú, para a campanha que está arrecadando fundos para a enchente que vem devastando sul, sudoeste e extremo sul da Bahia. Além de declarar seu amor pela Bahia e pelos baianos, Safadão tem um dos seus maiores públicos no nosso Estado. Basta lembrar que ele foi um dos mais ativos colaboradores do CORREIO naquela promoção de encarte de CDs desde os tempos do Garota Safada. Parabéns Safadão.