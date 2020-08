Wesley Safadão está com covid-19 e cancela live com Bruno e Marrone

O cantor Wesley Safadão, 31 anos, é mais um artista diagnosticado com covid-19. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do cantor à coluna do jornalista Leo Dias, do portal Metrópoles.

Por conta do resultado positivo, Safadão cancelou a live que faria neste sábado (29) ao lado da dupla Bruno e Marrone. Ele também não poderá ir ao Domingão do Faustão, onde faria presença no domingo (30). Apesar de ter contraído a doença, o forrozeiro está assintomático, diz a assessoria.

A equipe do cantor afirmou que ele fez um exame de rotina antes de sua live e descobriu a doença. Safadão, que está em São Paulo a trabalho, fará a contra prova do exame em Fortaleza, onde cumprirá seu isolamento.

Confira o comunicado:

Informamos que Wesley Safadão testou positivo para a Covid-19. O cantor passa bem e fará a contraprova do exame em Fortaleza (CE). Devido a esse resultado e por motivo de segurança para a saúde de todos, sua live de amanhã, 29, com a dupla Bruno & Marrone foi adiada. A apresentação foi transferida para o dia 19 de setembro.

Em seu Instagram, Safadão apareceu com máscara pendurada na orelha e contou que se sente bem, além de citar os demais compromissos cancelados.

"Pegou todos de surpresa, até porque estou me sentindo super bem. Ontem eu fiz o teste de Covid. Hoje tinha [gravação do] Domingão do Faustão, amanhã tem a nossa live. Saiu agora há pouco, e testei positivo. Graças a Deus estou me sentindo super bem, não vinha sentindo nada, assintomático total, e que assim seja. Agora é só me cuidar, me proteger e proteger as pessoas. Que Deus abençoe", diz o músico.