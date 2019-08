Wesley vai desfalcar o Vitória contra o América-MG

O Vitória comemorou o primeiro triunfo fora de casa na Série B contra o CRB, no domingo (18), mas o técnico Carlos Amadeu não poderá repetir a equipe no próximo compromisso rubro-negro na competição. O atacante Wesley levou o terceiro cartão amarelo e está fora do jogo contra o América-MG, quarta-feira (21), às 19h15, no Barradão.

Em compensação, o comandante rubro-negro terá o lateral Matheus Rocha à disposição. Suspenso, ele foi substituído por Van na partida contra o CRB e não tem retorno certo, já que o companheiro aproveitou a oportunidade e fez uma partida segura defensivamente.

Machucado, Chiquinho será reavaliado. Se reunir condições de atuar, ele reassumirá a lateral esquerda, que foi ocupada por Capa na rodada passada. O elenco do Vitória se reapresenta na tarde dessa segunda-feira (19), quando inicia os preparativos para o jogo contra o América-MG.

Com 17 pontos, o Vitória é o 16º colocado da Série B. O rival mineiro tem os mesmos três pontos, porém um triunfo a menos (5 contra 4) e por isso ocupa a 17ª posição.