Whatsapp ajudará usuário a não enviar foto para pessoa errada

Você já mandou uma mensagem no Whatsapp e, quando se deu conta, foi para pessoa errada? E uma foto? É um momento tenso, certo? Pois o aplicativo dará uma ajudinha para evitar o erro.

Segundo o site Xataka Android, está em fase de testes uma nova atualização do app. Nela, aparecerá, na hora de mandar uma imagem, a foto do do contato no canto superior esquerdo da tela. E mais: o nome do destinatário também estará ali, só que no canto inferior.

Na nova atualização, aparecerá a foto do contato na parte superior e o nome na área inferior

(Foto: Xataka Android/Reprodução)

A mudança é sutil, mas promete ajudar bastante aos usuários. Lembrando que, se você, mesmo assim, mandar uma coisa para um amigo errado, ainda pode apagar a mensagem/imagem.

A atualização está sendo testada na versão 2.19.173 do WhatsApp Beta, e estará disponível em breve para todos os aparelhos.