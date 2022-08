WhatsApp, Instagram e Facebook apresentam instabilidade nesta quinta (18)

Usuários do WhatsApp, Instagram e Facebook relataram dificuldade no uso das redes sociais nesta quinta-feira (18). As plataformas, controladas pelo grupo Meta, ficaram instáveis por volta de 16h (horário de Brasília) e voltaram ao ar cerca de 10 minutos depois.

O site Downdetector, que reúne relatos de instabilidade, registrou mais de 1.400 reclamações apenas sobre o WhatsApp às 16h. Cerca de 380 notificações sobre o Instagram e mais 120 sobre o Facebook foram registradas.

A instabilidade nos serviços se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter, que permaneceu estável ao longo do dia.

O povo vindo para o twitter ver se o whatsapp e Instagram caiu mesmo ou se foi a internet pic.twitter.com/zRolxXRBiC — jaakee???????? (@Jaakee___) August 18, 2022 eu olhando pro roteador depois de dar 3 socos nele e descobrir que o whatsapp e instagram que cairam : pic.twitter.com/zKJehnMHAw — amora⁷ ◡̈ (@baevminx) August 18, 2022

A empresa ainda não comentou o ocorrido.