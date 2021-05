WhatsApp libera função de pagamentos no Brasil; saiba como funciona

A função de pagamentos do WhatsApp começou a funcionar no Brasil nesta terça-feira (4). Com a novidade, será possível enviar e receber dinheiro para outras pessoas com a mesma facilidade com que se manda áudio, texto e outros arquivos.



Por enquanto, o serviço está disponível apenas para um pequeno número de usuários e será ampliado com o tempo. A novidade, que vem quase um ano depois de a ferramenta ser lançada para testes, foi anunciada nesta terça-feira (4).



Com a função habilitada, é possível acontecer uma verdadeira revolução nesse ramo de operações no país, apontam os especialistas. O aplicativo tem 130 milhões de usuários brasileiros.



Inicialmente, o serviço será habilitado para usuários do aplicativo com cartões de débito, pré-pago ou combo do Banco do Brasil, Banco Inter, Bradesco, Itaú Unibanco, Mercado Pago, Next, Nubank, Sicredi e Woop Sicredi, com as bandeiras Visa e Mastercard.



Como a transação é realizada por meio da plataforma da Cielo, o acesso está aberto para outras empresas interessadas que decidirem se tornar parceiras, segundo o WhatsApp.



Quem estiver autorizado a fazer a transferência de dinheiro vai perceber a presença de um ícone entre as opções que surgem quando clicamos naquele ícone de um clipe, quando queremos enviar fotos ou documento. Mas, por enquanto, para transferir ou receber dinheiro, a pessoa terá que ter um cartão que seja Visa ou Mastercard de um dos bancos participantes.

