WhatsApp libera uso de avatar como foto de perfil; veja como fazer

O aplicativo de troca de mensagens WhatsApp liberou uma novidade para seus usuários nesta quarta-feira (7). A partir de agora, os perfis poderão utilizar um avatar - personagem virtual - como foto de perfil. A imagem também poderá ser utilizada nas conversas como as famosas figurinhas.

Há possibilidade de bilhões de combinações diferentes para criar um avatar único. Pelo aplicativo, é possível definir detalhes como o estilo de cabelo, características faciais e roupas do personagem. O visual dos avatares do WhatsApp é igual aos do Instagram e Facebook – os três aplicativos são controlados pela Meta.

Segundo o WhatsApp, os avatares ajudam usuários a se expressarem e oferecem mais privacidade, já que podem ser alternativas ao uso de uma foto real.

Como criar avatar no WhatsApp:

- Na tela inicial do aplicativo, toque no ícone ⋮ (Mais opções) se você usar Android ou em "Configurações" se você usar iPhone;

- Selecione "Avatar";

- Toque em "Criar avatar";

- Siga as etapas na tela para criar seu personagem e, então, toque em "OK".