WhatsApp permite que usuário mande mensagens para si mesmo

O WhatsApp agora passa a ter uma nova solução para quem possui um grupo consigo mesmo com a função de bloco de notas. Uma nova atualização permitirá que o usuário mande mensagens para si de forma oficial a partir desta segunda-feira (28).

De acordo com o WhatsApp, o recurso começa a ser liberado hoje, e chegará aos poucos para todos os usuários nas próximas semanas.

No momento de buscar um contato para enviar mensagem, o nome do usuário aparecerá em destaque com a observação "Mensagens para mim". Basta tocar sobre ele e começar a enviar as mensagens para si.

Segundo o WhatsApp, o recurso traz a conveniência de poder enviar facilmente para si a sua "lista de tarefas, lembretes, listas de compras e qualquer outra anotação". Outra possibilidade é tentar transferir arquivos do WhatsApp Web para o celular e vice-versa.

Alguns usuários de versão beta do WhatsApp para Android já estavam utilizando a funcionalidade.

Passo a passo: