Whindersson nega que foi traído por Luísa Sonza: 'Eu que terminei'

O humorista Whindersson Nunes negou na segunda-feira (10) que uma traição de Luísa Sonza tenha motivado o fim do casamento dos dois. Ele afirmou que não houve nenhuma traição entre eles, mais de um ano após a separação ser tornada pública.

No Twitter, Whindersson disse que foi ele quem terminou o casamento. O boato mais contante desde que eles se separaram é de que a cantora teria traído o humorista com Vitão, seu atual namorado, deixando Whindersson para ficar com o cantor.

"Opa rapaziada, ok, vamos lá, eu que terminei e não foi por traição", escreveu ele, falando ainda sobre uma campanha que fez para a Havan. "Também fiz um trabalho pra Havan em 2018 aí começou as eleições e o veio virou de fato o 'veio da Havan', eu devolvi uma parte da grana e saí", explicou, rebatendo comentários de que seria bolsonarista.

Alguns seguidores questionaram o silêncio de Whindersson esse tempo todo, enquanto Sonza sofria ataques machistas por conta do novo relacionamento e da névoa da traição que a envolvia, mesmo sem confirmação. Whindersson disse que "não viu nada" disso, porque "trabalha muito".

"Gente, eu não vi nada não, sério mesmo, não sei se vocês percebem, mas nem na onda Big Brother eu entro com vocês, eu trabalho muito, faço muito a porra daquele negócio do nariz direto, e também não acho que tenho que me posicionar sobre nada, não viagem".

Ele também disse que Sonza também não falou nada quando ele era chamado de corno em meio aos boatos. "Se foi algo que ela nunca fez porque nunca me defendeu pelas piadas de corno? Já que não aconteceu? Sim, porque cada um cuida da própria vida, ela a dela, e eu da minha".

Whindersson concluiu falando que tinha motivos para seu comportamento. "Eu tenho meus motivos pra nunca ter dito que não, e nunca ter dito que sim. Isso deveria ser só meu, sempre fiquei na minha, nunca mais mexi na vida de ninguém".

Afirmou ainda que sente necessidade de não alimentar mais o assunto, já que agora está noivo de Maria Lina e espera a primeira filha.

Luisa também se manifestou

A cantora também comentou o assunto, dizendo que não traiu ninguém. "Eu não trai ninguém. Nunca. Eu nunca nem sequer larguei alguém, pra início de conversa. Vocês não sabem de porra nenhuma do que realmente aconteceu. Inventaram uma novela pra essa história e eu ja tô cansada de ouvir também".

Nesta segunda, além de parar de seguir o ex-marido, Luísa também apagou todas as fotos que tinha com Whindersson.