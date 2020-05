Whindersson Nunes fala sobre término com Luísa Sonza: 'não superei'

Whindersson Nunes desabafou e pediu para que os fãs não o marquem em publicações referentes à sua separação de Luísa Sonza. Por meio de vídeos compartilhados em seu Instagram, ela explicou que tem passado tempos difíceis na quarentena, especialmente após o rompimento.

"Ainda falando sobre aquele assunto, não, não superei. Vou falar. Eu li sobre 'vou analisar casamento', 'matrimônio', 'forma de falar sobre matrimônio'. Cara, eu simplesmente não dou pitaco no casamento de ninguém se eu não for chamado. Muito menos marco", começou ele.

Posteriormente, o humorista aina falou sobre as dificuldades que tem passado. "A quarentena aqui não sei quando vai acabar. Não sei se acordo hoje, se acordo amanhã. Porque, vou dizer, o pessoal fala: 'Não se estressa com isso não, Whindersson'. Não dá não, gente. É pandemia no mundo, dentro de casa. Luz vermelha na cara da gente. O juízo fica pedindo confusão".