'Will Smith baiano' grava versão de 'Um Maluco no Pedaço' em Salvador; assista

Após o Justin Bieber brasileiro viralizar, Will Smith também ganhou uma versão que não só é brazuca, é baiana.

O personagem é criação do funcionário público e estudante de publicidade Naio Barreto, 26, que sempre foi comparado ao ator estadunidense e agora resolveu incorporá-lo.

"Sempre fui admirador dos personagens do Will Smith, e também falavam que eu tinha a fisionomia parecida com a dele, então costumo me vestir de personagens dele em festas a fantasia. Já fui de MIB pro carnaval, por exemplo, e foi muito massa", explica ele.

Após ver o Justin Brasileiro, ele entrou em um aplicativo que o deixa com o rosto dos famosos e encontrou o ator por lá. Daí se ele já era parecido, ficou igual. "Se Will não fosse americano, seria baiano. Ouviria La Fúria, Unha Pintada... Então peguei as roupas e criei o Will Baiano", explica.

Já tendo aderido à nova persona, Naio encontrou uma versão quebradeira' do tema de abertura de 'Um Maluco no Pedaço' e não pensou duas vezes: lançou o "The Fresh Prince of Bahia" (o nome original do seriado é The Fresh Prince of Bel Air". Assista:

*Com orientação da subeditora Carol Neves